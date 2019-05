TRIVIUM: Ακούστε το ακυκλοφόρητο "Drowning In The Sound"

Οι Trivium έδωσαν στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο κομμάτι "Drowning In The Sound" απο την περίοδο των ηχογραφήσεων του "The Sin And The Sentence".