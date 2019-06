CANNIBAL CORPSE: Οι Ancient στη θέση των Marduk σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Marduk

European Summer Tour 2019

CANNIBAL CORPSE (U.S.A)

+ANCIENT (Norway)

+DR. LIVING DEAD! (Sweden)





Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater @ Fix

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 - Αθήνα - Piraeus 117 Academ





Οιδημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 1992 στο Bergen της Νορβηγίας, από τον Aphazel, αρχικά με σκοπό να είναι one man band, αλλά σύντομα προστέθηκε και ο Grimm ως δεύτερο μέλος, ο οποίος πρότεινε και το όνομα και οπότε εγκαταλείφθηκε η ιδέα του one man band. Βέβαια στα τέλη του 1995 ο Aphazel μετακόμισε στις Η.Π.Α., οπότε και οι ANCIENT απέκτησαν πλέον νέα μέλη, ενώ εν έτη 1998 έφυγε από τις Η.Π.Α. και εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, οπότε το line up του γκρουπ άλλαξε μερικώς για μία ακόμη φορά. Βέβαια την άνοιξη του 2011, μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου και έμεινε για αρκετά χρόνια, ώσπου ξαναγύρισε στην γενέτειρα του, το Bergen της Νορβηγίας.Εν έτη 1993 κυκλοφόρησαν το πλέον cult demo “Eerily Howling Winds”, το οποίο διαδέχθηκε η κυκλοφορία του 7” EP “Det Glemte Riket” το 1994. Με τις ρίζες τους στο Νορβηγικό black metal, κατάφεραν γρήγορα να αποκτήσουν ένα underground αλλά πιστό κοινό, με τους πιο αφοσιωμένους οπαδούς τους να υποστηρίζουν ότι το γκρουπ έχει έναν ξεχωριστό ήχο, πιο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό, που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα σχήματα τους ιδιώματος. Κάτι που παρατήρησαν και διάφορες δισκογραφικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων οι Γαλλικές Osmose Productions και Listenable Records και έτσι το 1994 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους “Svartalvheim”, μέσω της Listenable Records, ένα άλμπουμ που σήμερα θεωρείται ως κλασικό στον χώρο του extreme metal. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν το EP “Trolltaar” μέσω της Ολλανδικής Damnation Records, που ήταν ταυτόχρονα και η τελευταία κυκλοφορία τους με τον Grimm στην σύνθεση τους.Κατόπιν τον Aphazel πλησίασε η πασίγνωστη Metal Blade Records με σκοπό την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου, πράγμα που έγινε και έτσι οι ANCIENT υπέγραψαν για πέντε άλμπουμ με την εν λόγω εταιρία. Έτσι λοιπόν το 1996 κυκλοφόρησαν το “The Cainian Chronicle”, με τον Lord Kaiaphas στα φωνητικά (και τύμπανα σε ορισμένα κομμάτια) και την Kimberly Goss στα πλήκτρα και γυναικεία φωνητικά, γνωστή και από τις συνεργασίες της με τους DIMMU BORGIR, THERION, CHILDREN OF BODOM, SINERGY, TO/DIE/FOR, ETERNAL TEARS OF SORROW, WARMEN, AVERNUS και EXHUMATION, μεταξύ των υπολοίπων μελών. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, το video για το “The Cainian Chronicle Part II: Lilith's Embrace” παιζόταν αρκετά συχνά από το M.T.V., ενώ ακολούθησε και μία Ευρωπαïκή περιοδεία στα πλαίσια προώθησης του. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το “Mad Grandiose Bloodfiends”, με αλλαγμένο εν μέρει το line up τους, αλλά και τον ήχο τους, ο οποίος ήταν πλέον κάπως πιο progressive και πειραματικός. Ακολούθησαν video clips για τα “Um Sonho Psycodelico” και “Willothewisp”, τα οποία παίζονταν αρκετά συχνά από το M.T.V. καθώς και μία παγκόσμια περιοδεία το 1998 υπό την ονομασία “Global Bloodhunt Tour”.Επόμενη κυκλοφορία το “The Halls Of Eternity” που κυκλοφόρησε το 1999 και με αλλαγμένη εν μέρει πάλι την σύνθεση του συγκροτήματος, μιας και ο Aphazel είχε πλέον μετοικήσει από τις Η.Π.Α. στην Ιταλία (λόγω προβλημάτων με την βίζα και την αστάθεια στην σύνθεση του γκρουπ), με τον Aphazel να αναλαμβάνει και τον ρόλο του frontman και την Deadly Kristin να αναλαμβάνει τα γυναικεία φωνητικά, ενώ και ηχητικά το άλμπουμ αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο επιστροφή στις πιο heavy και παραδοσιακές φόρμες του black metal. Με νέο μπασίστα τον Dhilorz συνέχισαν να περιοδεύουν σε Ευρώπη και Σκανδιναβία, με αποκορύφωμα την εμφάνιση τους στο Wacken Open Air Festival τον Αύγουστο του 2000, με τον επίσης νέο ντράμμερ τους Grom. Σειρά είχε πλέον το EP “God Loves The Dead” τo 2001, η κυκλοφορία του οποίου συνοδεύτηκε από ένα ακόμα video clip για το ομότιτλο κομμάτι. Την ίδια χρονιά μπήκαν στο στούντιο Los Angered Recordings του κιθαρίστα Andy La Roque (KING DIAMOND) και με παραγωγό τον Jacob Hansen (INVOCATOR) ηχογράφησαν το “Proxima Centauri” (το mastering έλαβε χώρα στο Sterling Sound στην Νέα Υόρκη), ένα άλμπουμ που θεωρείται αριστουργηματικό, μιας και υπερείχε σε όλους τους τομείς, συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες τους. Πιο επιθετικό, βαρύτερο, πιο τεχνικό και γενικά πιο ολοκληρωμένο από κάθε άλλο άλμπουμ τους μέχρι την στιγμή εκείνη.Άλλη μια περιοδεία ακολούθησε, διασχίζοντας την Ευρώπη, περνώντας από το Ισραήλ και φθάνοντας μέχρι και το μακρινό Μεξικό. Με την σύνθεση τους πλέον πιο σταθερή από ποτέ, ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το 2004 το επόμενο τους άλμπουμ “Night Visit” (σε μίξη Fredrik Nordstrom στο Studio Fredman), που πήγε το γκρουπ ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά, ενώ οι κριτικές από τον Διεθνή μεταλλικό τύπο, το αποθέωναν (και βέβαια όπως πάντα, γύρισαν και video clip για το ομότιτλο κομμάτι). Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Aphazel μετακόμισε στην χώρα μας, όπου και έμεινε για αρκετά χρόνια, ενώ οι ANCIENT μπήκαν αθόρυβα και δίχως καμία ανακοίνωση στον πάγο, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα ότι το συγκρότημα είχε πλέον διαλύσει.Ξαφνικά όμως το 2009 το συγκρότημα έσπασε την σιωπή του και επανήλθε σιγά σιγά στην ενεργό δράση, με νέο ντράμμερ τον πασίγνωστο Nick Barker (CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, LOCK UP και μέλος πάρα πολλών άλλων γνωστών συγκροτημάτων) και πραγματοποίησαν δύο μίνι περιοδείες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι έμπνευση, άρχισαν να δουλεύουν αργά αλλά σταθερά (μιας και τα μέλη ζούσαν σε διαφορετικές χώρες), πάνω σε ένα νέο στούντιο άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις του πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά στούντιο σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν με μεγάλη προσοχή. Και έτσι το 2016, 12 χρόνια μετά από το προηγούμενο στούντιο άλμπουμ τους, επιτέλους κυκλοφόρησε το “Back To The Land Of The Dead” μέσω της εταιρίας EMP Label Group του Dave Ellefson (MEGADETH, METAL ALLEGIANCE, HAIL!, F5, TEMPLE OF BRUTALITY, KILLING MACHINE ALTITUDES & ATTITUDE, κ.λ.π.) στις Η.Π.Α. και της Ολλανδικής Soulseller Records στην Ευρώπη. Και βέβαια όπως ήταν αναμενόμενο το άλμπουμ ήταν απλώς καταπληκτικό και απολύτως αντάξιο της φήμης των ANCIENT (στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και μία διασκευή στο “13 Candles” των BATHORY). The awakening of the spiritually dead is about to begin…Την βραδιά, θα ανοίξουν οι επίσης Σουηδοί crossover thrashers, DR. LIVING DEAD!, που θα επισκεφθούν την χώρα μας για πρώτη φορά!!! Ένα συγκρότημα που αναβιώνει τον ήχο του κινήματος, τον οποίο καθόρισαν συγκροτήματα όπως οι SUICIDAL TENDENCIES, οι NUCLEAR ASSAULT, οι S.O.D., οι M.O.D. ακόμη και οι νεότεροι MUNICIPAL WASTE, σε συνδυασμό με επιρροές από SLAYER. Φορώντας μάσκες με νεκροκεφαλές καθώς και μπαντάνες και έχοντας τα ψευδώνυμα Dr. Toxic, Dr. Rad, Dr. Mania και Dr. Slam, σε κάθε ζωντανή τους εμφάνιση, οι DR. LIVING DEAD! προκαλούν τον πανικό, έχοντας καταφέρει να θεωρούνται ως ένα από τα κορυφαία thrashcore σχήματα του καιρού μας, ιδιαίτερα με τα δύο τελευταία τους άλμπουμ, “Crush The Sublime Gods” και “Cosmic Conqueror” (όχι βέβαια ότι τα “Dr. Living Dead!” και “Radioactive Intervention” πάνε πίσω). Το ιδανικό ξεκίνημα, για μία βραδιά που αναμένεται να μείνει χαραγμένη για πάντα στους οπαδούς του ακραίου metal, καθώς έχουμε πλέον να κάνουμε με μία συνεύρεση τριών εκ των κορυφαίων σχημάτων του thrashcore, black και death metal.Ώρα έναρξης: 19:15 - Τιμή εισιτηρίου: 28 Ευρώ (Περιορισμένη προπώληση) -(Προπώληση) -Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑHunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)Bowel Of Noise (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα / Τηλ: 210 3846783)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)Dazzled (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι / Τηλ: 210-5789892)ON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland (Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-264880)Alone Metal Store (Γ. Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-266772)Dizzy (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2314-009474)Café Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-453998)ON-LINE: www.123tickets.gr