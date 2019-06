HAMMERFALL: Lyric video για το νέο single "(We Make) Sweden Rock"

"Dominion" tracklist:

"Never Forgive, Never Forget"

"Dominion"

"Testify"

"One Against The World"

"(We Make) Sweden Rock"

"Second To One"

"Scars Of A Generation"

"Dead By Dawn"

"Battleworn"

"Bloodline"

"Chain Of Command"

"And Yet I Smile





Οιπαρουσίασαν το lyric video του πρώτου single μέσα απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο. Πρόκειται για το κομμάτιΤοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις. Το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε απο τον φημισμένο εικαστικό καλλιτέχνη