Οι Villagers of Ioannina City στο Θέατρο Βράχων

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΦεστιβάλ «Στη Σκιά των βράχων 2019»Οιξεκίνησαν από τα Ιωάννινα και ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη, συνδυάζοντας με ένα μοναδικά εμπνευσμένο τρόπο τη ροκ μουσική με τους παραδοσιακούς ήχους της χώρας μας. Επιστρέφουν λοιπόν για να παρουσιάσουν ζωντανά υλικό και από τον πολυαναμενόμενο νέο τους δίσκο "Age of Aquarius". Ένα ιδιαίτερης αισθητικής οπτικοακουστικό show, με περισσότερους από 10 μουσικούς να συμπράττουν επί σκηνής, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα θυμάται για καιρό όποιος παρευρεθεί στα shows του.Οι VIC δημιουργήθηκαν το 2007 και έκτοτε έχουν εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ελλάδος. Παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο έδωσαν μνημειώδη sold out shows στους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της χώρας. Το πρώτο full length άλμπουμ τους με τίτλο "RIZA" (Mantra Records - Απρίλιος 2014) απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Μπήκε σε όλες τις ενημερωμένες μουσικές λίστες, ενώ πολλοί κριτικοί δεν δίστασαν να το χαρακτηρίσουν ως άλμπουμ της χρονιάς. Η αύρα που το συνοδεύει ακόμη είναι τεράστια, καθώς υπογραμμίζεται συνέχεια η αξία του, εκεί που η πεντατονικές της Ηπείρου, συναντούν βαριά και ασήκωτα riffs, και η παράδοση, συγκλίνει με την κληρονομιά των Black Sabbath και των Pearl Jam. Ένα από τα πλέον εμπνευσμένα μουσικά έργα που ήρθε για να σηκώσει στο πόδι με το groove του, οποιονδήποτε το ακούσει! Σε κάθε live τους η ατμόσφαιρα συγκινητική, μοιάζει να αγκαλιάζει τις μουσικές μας ρίζες και εκείνες τις κολληματικές μελωδίες που η σκληρή ροκ μουσική γέννησε, μαζί με τους δίσκους που την καθόρισαν.Λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησαν το EP "Zvara/Karakolia" προσθέτοντας 2 συναυλιακές τραγουδάρες σε κάθε ένα από τα live τους. Όλη η εγχώρια μουσική βιομηχανία ασχολούνταν με το φαινόμενο των VIC, μιλώντας για το πιο ενδιαφέρον σχήμα του σκληρού ήχου που ξεπήδησε από την ελληνική σκηνή τα τελευταία χρόνια.Στην πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία έκαναν πάνω από 20 στάσεις σε πόλεις όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ και η Βαρκελώνη μεταξύ άλλων. Έπαιξαν παντού και δεν σταμάτησαν στιγμή να περιοδεύουν εντός και εκτός φεστιβαλικών και συναυλιακών τειχών, παρουσιάζοντας τον μοναδικό τους ήχο στα: Desertfest, Up in Smoke, Freak Valley και Leafmeal. Όσοι πήραν μια ηχητική γεύση από τους Villagers, δηλώνουν πια οπαδοί και αδημονούν για το επόμενο τους βήμα! Απέκτησαν fans σε κάθε πόλη και χώρα που εμφανίστηκαν.Τέσσερα χρόνια μετά την ιστορική τους sold out συναυλία στην Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όταν 6.000 εκστασιασμένοι άνθρωποι έγραψαν την δικιά τους, ξεχωριστή σελίδα στην μουσική ιστορία της χώρας, οι VIC βγαίνουν και πάλι στον δρόμο ζωντανά και υπόσχονται να μην μείνει τίποτα όρθιο στο πέρασμα τους.Παρουσιάζουν επί σκηνής τα κομμάτια που αγάπησαν μαζί τους χιλιάδες κόσμου, μαζί με το τελευταίο τους πόνημα, "Age of Aquarius"!Σημειώστε την ημερομηνία και ξεκινήστε τις προετοιμασίες για να γίνετε μέρος της μουσικής ιστορίας μιας ολόκληρης γενιάς, την Κυριακή 22 Σεπτεμβριου στο Θέατρο Βράχων!ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΗ προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στις 10:30.Τιμές ΕισιτηρίωνΑ’ Φάση προπώλησης:Β’ Φάση προπώλησης:Ταμείο:Online τιμές εισιτηρίωνΦυσικό σημείο προπώλησηςHunter AgencyΠανεπιστημίου 42 (εντός στοάς, 210 3608366)Τρίτη - Παρασκευή 10:30 - 14:30 & 17:00 - 21:00Σάββατο 10:30 - 16:30