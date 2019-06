OMNIUM GATHERUM: Τον Οκτώβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μαζί με HAMFERD και HEIDRA

The Burning Cold Continues... Tour 2019

OMNIUM GATHERUM (Finland)

+HAMFERÐ (Faroe Islands)

+HEIDRA (Denmark)





Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater @ Fix

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Αθήνα - Fuzz Live Music Club









Προπώληση Εισιτηρίων

“The Burning Cold Continues…”“Μισώ συγκροτήματα σαν τους OMNIUM GATHERUM. Είναι τόσο καλοί που μου τη δίνει στα νεύρα!!! Η φοβερή μίξη μελωδίας και επιθετικότητας είναι τόσο καλή, που στην πραγματικότητα σκέφτηκα να τους κλέψω το άλμπουμ και να το κυκλοφορήσω ως δικό μου!!!”Όταν μουσικοί του διαμετρήματος του τεράστιου και πολυπράγμων Dan Swanö έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο για τους OMNIUM GATHERUM, τότε δεν μπορεί να μιλάμε για τυχαίους…Οι Φινλανδοί melodic death metallers δημιουργήθηκαν το 1996 και ύστερα από την κυκλοφορία τεσσάρων demos που είχαν αφήσει άριστες εντυπώσεις, ηχογράφησαν το ντεμπούτο τους “Spirits And August Light” το 2003 (βέβαια είχε προηγηθεί το EP “Steal The Light” του 2002) και έκτοτε, μέχρι και το περσινό, όγδοο κατά σειρά άλμπουμ τους, το πραγματικά φοβερό, έξοχο από κάθε άποψη “The Burning Cold”, έχουν επιδείξει αξιοθαύμαστη σταθερότητα στην ποιότητα των άλμπουμ τους, έχοντας κυκλοφορήσει σχεδόν ισάξιες μεταξύ τους δουλειές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες τους μάλιστα, αν εξαιρέσει κανείς το ντεμπούτο τους, έχουν βγει από κορυφαίες εταιρίες του είδους, όπως η Nuclear Blast Records, η Century Media, η Candlelight και η Lifeforce που και αυτό, αν μη τι άλλο, κάτι σημαίνει.Ουσιαστικά, οι OMNIUM GATHERUM, αποτελούν το όραμα του κιθαρίστα Markus Vanhalla, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι παράλληλα μέλος και των καταπληκτικών INSOMNIUM (εξ’ ου και οι εμφανείς ομοιότητες στον ήχο τους), με τη σύνθεση του σχήματος να αποτελεί μία διαρκή περιστρεφόμενη πόρτα, αφού στην πορεία της ύπαρξής τους έχουν γίνει τουλάχιστον δεκαπέντε αλλαγές μελών, κάτι που αποτέλεσε και τροχοπέδη στο να καθιερωθούν στην ελίτ των συγκροτημάτων του χώρου. Επειδή δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να περιγράψει την μουσική της μπάντας, καλύτερα από τον ηγέτη της, ο Markus Vanhalla δήλωσε πρόσφατα ότι, “η μουσική μας είχε πάντα το πάντρεμα της μελωδίας με τα πραγματικά επιθετικά φωνητικά. Ποτέ δεν ακουγόμαστε πολύ “cheesy” αλλά ούτε και πολύ επιθετικοί. Είναι μία χαοτική ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, τη μελωδία και την επιθετικότητα, όπου οι A.O.R. μελωδίες συναντώνται με τα cookie monsters”.Αν σας αρέσουν συγκροτήματα όπως οι INSOMNIUM, παλιοί IN FLAMES, AT THE GATES, DARK TRANQUILLITY, κ.λ.π., δεν δικαιολογείται η απουσία σας από τις συναυλίες αυτές, με μια τριάδα συγκροτημάτων τα οποία θα εμφανιστούν όλα για πρώτη φορά στην χώρα μας!!!Μαζί τους, θα εμφανιστούν οι HAMFERÐ, ένα ατμοσφαιρικό death - doom metal σεξτέτο από τα Νησιά Φερόε, που ξεκίνησε την καριέρα του εν έτη 2008. Ηχητικά κινούνται στα μονοπάτια και το ύφος των παλιών PARADISE LOST, MY DYING BRIDE, παλιών ΚΑΤΑΤΟΝΙΑ, SWALLOW THE SUN, DRACONIAN, EMPYRIUM, κ.λ.π., ενώ οι στίχοι είναι εξ ολοκλήρου γραμμένοι στην τοπική τους γλώσσα και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει δύο EP’s και δύο στούντιο άλμπουμ, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες τους δουλειές (“Támsins Likam” (2018) και “Óðn” (EP 2019)) έχουν κυκλοφορήσει από την Metal Blade Records. Έχουν περιοδεύσει αρκετά και μάλιστα στο πλευρό συγκροτημάτων όπως AMORPHIS, MOONSORROW, TÝR, κ.λ.π., ενώ έχουν εμφανιστεί και σε αρκετά από τα μεγάλα Ευρωπαïκά φεστιβάλ, όπως Wacken Open Air, Summer Breeze, Tuska, Inferno, Eurosonic και άλλα. Μάλιστα τo 2012 κέρδισαν τον διαγωνισμό Wacken Metal Battle στο Wacken Open Air.Αμφότερες τις συναυλίες θα ανοίξουν οι Δανοί HEIDRA που κινούνται στον χώρο του μελωδικού black metal με αρκετές επιρροές από power metal και την προσθήκη epic - folk - Viking στοιχείων, ενώ και στα φωνητικά τους υπάρχει συνεχής εναλλαγή μεταξύ των καθαρών και των επιθετικών black metal φωνητικών. Σαν συγκρότημα υπάρχουν από το 2006 και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει δύο demos, ένα EP και δύο στούντιο άλμπουμ (με το “The Blackening Tide” του 2018, να είναι το πιο πρόσφατο), ενώ μεταξύ άλλων έχουν περιοδεύσει στην Ευρώπη με τους ENSIFERUM και FLESHGOD APOCALYPSE. Στην χώρα τους έχουν ήδη αποκτήσει ένα δυνατό πυρήνα οπαδών που ολοένα αυξάνεται, ενώ το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οργώνοντάς την συναυλιακά όσο το δυνατόν περισσότερο!!!Facebook event: https://www.facebook.com/events/565953057267110 Ώρα έναρξης: 20:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Περιορισμένη προπώληση) -(Προπώληση) -(Ταμείο)Musicland (Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-264880)Alone Metal Store (Γ. Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-266772)Dizzy (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2314-009474)Café Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-453998)ON-LINE: www.123tickets.gr Ώρα έναρξης: 20:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Περιορισμένη προπώληση) -(Προπώληση) -(Ταμείο)Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)Dazzled (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι / Τηλ: 210-5789892)ON-LINE: www.123tickets.gr