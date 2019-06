PRIMORDIAL: Τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οιεπιστρέφουν τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Μέχρι στιγμής έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες για το live στην Αθήνα μέσω του Δελτίου Τύπου που ακολουθεί:ζωντανά στην ΑθήναSpecial guests: TBATemple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι)Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019Πόρτες: 21:00Τιμές Εισιτηρίων:(περιορισμένη προπώληση)(προπώληση)(ταμείο)Σημεία Προπώλησης:• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης• WIND• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - yolenis.com)• Ηλεκτρονική προπώληση: http://bit.ly/2XzwDaB Οι θρυλικοί Primordial, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1987 και έχουν στο ενεργητικό τους 7 αλμπουμ και 3 ΕΡ έχουν καθιερωθεί ως το καλύτερο συγκρότημα στο είδος του. Η μοναδικότητά τους εκφράζεται με το πάθος και τη δύναμη της μουσικής τους με τα folk στοιχεία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο απόρροια της κέλτικης κουλτούρας τους. «Σήμα κατατεθέν» του συγκροτήματος είναι ο τραγουδιστής/στιχουργός και φυσικός ηγέτης, Alan "Nemtheanga", που ειδικά στις live εμφανίσεις τους, τον χαρακτηρίζει η εκφραστικότητά του και το πάθος με το οποίο «ζει» το κάθε τραγούδι, δημιουργώντας στους παραβρισκόμενους οπαδούς μια αξέχαστη και αξιομνημόνευτη epic/black metal εμπειρία.Με το 2019 να σημάνει την 28η χρονιά της καριέρας τους, οι Primordial επιστρέφουν στην Ελλάδα με το "Exile Amongst The Ruins", δίσκο που ακολουθεί το "Where Greater Men Have Fallen" και τους επιστρέφει σε έναν αμιγώς πιο oldschool δίσκο, με τον Alan να περιγράφει την ενέργεια του ως πιο άμεση, αλλά με τον ήχο να παραμένει οργανικός και αβίαστος.Μ' αυτό τον σπουδαίο δίσκο αλλά και με 28 χρόνια ιστορίας στις βαλίτσες τους, οι Primordial επανέρχονται στη χώρα μας για δύο σπουδαία λάιβ, στο Ναό της Αθήνας, το Temple Athens και σ’αυτόν της Θεσσαλονίκης, το Eightball Club.Links:• Primordial: primordialofficial.com / | metalblade.com/europe/artists/primordial • 3 Shades of Black: facebook.com/threeshadesofblack • 3P Lab: facebook.com/3plabgr • Temple Athens: facebook.com/templeliveclub