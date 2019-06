Οι Status Quo ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τριακοστού τρίτου τους άλμπουμ τους με τίτλο "Backbone". Η νέα δισκογραφική δουλειά του θρυλικού συγκροτήματος προγραμματίστηκε απο την earMUSIC για τις 6 Σεπτεμβρίου.





"Backbone" t racklist:

"Waiting For A Woman"

"Cut Me Some Slack"

"Liberty Lane"

"I See You're in Some Trouble"

"Backing Off"

"I Wanna Run Away With You"

"Backbone"

"Better Take Care"

"Falling Off The World"

"Get Out Of My Head"

"Running Out Of Time"