THE HOLLYWOOD VAMPIRES: Ακούστε τη διασκευή τους στο "Heroes" του David Bowie

"Rise" t racklist:

01. I Want My Now

02. Good People Are Hard To Find

03. Who’s Laughing Now

04. How The Glass Fell

05. The Boogieman Surprise

06. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

07. The Wrong Bandage

08. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

09. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations









Οιθα κυκλοφορήσουν στις 21 Ιουνίου το νέο τους άλμπουμ με τίτλοκαι έδωσαν στη δημοσιότητα τη διασκευή τους στο κλασικότουΠρόκειται για το τρίτο κομμάτι που παρουσιάζεται μέσα απο την επικείμενη δεύτερη δισκογραφική δουλειά τωνκαιμετά τακαι