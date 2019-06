VOLBEAT: Video για το νέο κομμάτι "Last Day Under The Sun"

Οι Volbeat παρουσίασαν το video του "Last Day Under The Sun" απο το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ τους με τίτλο "Rewind, Replay, Rebound" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Vertigo Records στις 2 Αυγούστου.





"Rewind, Replay, Rebound" tracklist:

Standard CD/2LP:

"Last Day Under The Sun"

"Pelvis On Fire"

"Rewind The Exit"

"Die To Live" (feat. Neil Fallon)

"When We Were Kids"

"Sorry Sack Of Bones"

"Cloud 9"

"Cheapside Sloggers" (feat. Gary Holt)

"Maybe I Believe"

"Parasite"

"Leviathan"

"The Awakening Of Bonnie Parker"

"The Everlasting"

"7:24"





Deluxe 2CD/Digital:

Disc 1:

Disc 2:

"Under The Influence"

"Immortal But Destructible"

"Die To Live"

"Last Day Under The Sun" (Demo)

"Rewind The Exit" (Demo)

"When We Were Kids" (Demo)

"Maybe I Believe" (Demo)

"Leviathan" (Demo)