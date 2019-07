BONFIRE: Τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι Bonfire επιστρέφουν στην Ελλάδα!





Οι, ένα από τα σημαντικότερα γερμανικά hard rock συγκροτήματα, επιστρέφουν και θα κάνουν την εμφάνιση τουςμε την περιοδείαΟι Bonfire είναι ένα από τα πρώτα hard rock συγκροτήματα της δεκαετίας του ’80 γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη. Αν και η δουλειά τους έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70, η υψηλότερη δημόσια αναγνώρισή του ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με τραγούδια όπως You Make Me Feel, Refugee of Fate, Hard on me, από τα album Point Blank και το κλασσικότατο American Nights.Ο τελευταίος δίσκος τους, ομώνυμος της περιοδείας αυτής, ήταν μία από τις καλύτερες ηχογραφήσεις των 25 studio άλμπουμ τους μέχρι στιγμής. Το συγκρότημα έχει επανέλθει σήμερα δυναμικά, με την ισχυρή φωνή του frontman του Alexander Stahl, τον θρύλο Hans Ziller, τον βιρτουόζο κιθαρίστα Frank Pané και τον γνωστό βιρτουόζο μπασίστα Ronnie Parkes. Στα τύμπανα θα είναι ο André Hilgers, πρώην drummer σε μπάντες όπως Rage, Axxis, κα.Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος, οπότε αν δεν θέλετε να χάσετε αυτή τη συναυλία, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε τα δικά σας! http://www.blasgarden.com/tickets / (με την επίδειξη του αποδεικτικού αγοράς στην είσοδο θα γίνεται η ανταλλαγή αυτού με το κανονικό εισιτήριο)Sirens Records, Monsterville, No Remorse Records, CROW LIVE STAGEClassic cafe-bar Διωροφον, TicketHouse (MusicLand), ALONE Records, Empire Vinyl-CD-DVD