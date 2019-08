DIVINER: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου w/ REFLECTION και TIDAL DREAMS

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου





Diviner live at Kyttaro





with special guests:

Reflection

Tidal Dreams





Doors open: 20:00

DIVINER - Βιογραφικό

REFLECTION - Βιογραφικό

TIDAL DREAMS - Βιογραφικό

Οιείναι μία αμιγώς ελληνική heavy metal μπάντα που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 από τους Γιάννη Παπανικολάου - φωνή (Rock n Roll Children Dio tribute band, ex-InnerWish, ex-Battleroar) και Θύμιο Κρίκο - κιθάρα (InnerWish) οι οποίοι ξεκίνησαν να γράφουν υλικό για το πρώτο άλμπουμ. Το σχήμα συμπληρώθηκε από καταξιωμένους μουσικούς όπως Γιώργο Μαρούλη - κιθάρα (4Bitten,Cellar Stone) , Φραγκίσκο Σαμοiλη (InnerWish) και Ηρακλή Μπουζιώτη (Six ForNine) και το ντεμπούτο "Fallen Empires" κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2015 από την Ulterium Records με μεγάλη επιτυχία αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τύπο και ακροατές.Το συγκρότημα έκανε αρκετές εμφανίσεις για την προώθηση του άλμπουμ παίζοντας σε μεμονωμένες συναυλίες και φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Λάρισα, Chania Rock Festival 2016,Fearless Festival 2016 Netherlands, Elemants Of Rock Festival 2017 Switzerland,Under The Quarry Festival 2017 Athens , Up The Hammers Festival 2017 Athens, Let's Rock Festival 2017 Inofita, Full Metal Festival 2018 Germany, Brainstorm Festival 2018 Netherlands και σαν openining act στην τελευταία συναυλία των θρυλικών SANTCUARY στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2017 δημιουργώντας ένα σημαντικό ρεύμα οπαδών.Στο διάστημα αυτό ο Θύμιος Κρίκος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τους DIVINER λόγω αυξημένων προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκε στις αρχές του 2017 από τον Κώστα Φοίτο (Μenorah, ex-Dream Weaver)Με αυτή τη σύνθεση η μπάντα κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου του 2019 το πολυαναμενόμενο "Realms Of Time" και πάλι από την Ulterium Records με παραγωγό το Fotis Benardo. Ένας δίσκος που ήδη σε σχέση με τον προκάτοχο του παρουσίασε κατακόρυφη βελτίωση σε κάθε τομέα και τυγχάνει ακόμα μεγαλύτερης αποδοχής και απήχησης σε Ελλάδα, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσφατα στις 10 Ιουλίου κυκλοφόρησε και στην Ιαπωνία από την εταιρία RUBICON-MUSIC.Στα μέσα του Ιούνη η μπάντα ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο line-up της και πλέον στο δυναμικό της ανήκουν οι πολύ ταλαντούχοι μουσικοί Teo Ross - κιθάρα (Reload, ex-Chrysilia), Λευτέρης Μώρος - τύμπανα (Nullo Zero) και Γιώργος Μπουλμάνος - μπάσο(CUSTOMIZE! The Hard n' Heavy Factory, ex-Fractal Veil) και ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα επερχόμενα live show της. 'Ηδη στις 21 Ιουνίου έκανε την πρώτη της φετινή εμφάνιση ως headliner στο Metal Thunder Festival της 'Αρτας με μεγάλη επιτυχία.Οι πλέον ανανεωμένοι DIVINER υπόσχονται σε όλους τους φίλους τους ένα φοβερό Αθηναϊκό show στο Κύτταρο την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου όπου στο playlist τους θα παρουσιάσουν καινούργια τραγούδια από το πολύ επιτυχημένο "REALMS OF TIME" μαζί φυσικά με όλα τα γνωστά έπη του "FALLEN EMPIRES". Μία heavy metal βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε!Diviner line-upYiannis Papanikolaou - vocalsGeorge Maroulees - guitarTeo Ross - guitarGeorge Boulmanos - bassLefteris Moros - drumsΟι βετεράνοιείναι από τις πλέον γνωστές μπάντες της ελληνικής heavy metal σκηνής. Σφυρηλατημένοι 25 χρόνια στο ελληνικό underground υπηρετούν με συνέπεια το επικό heavy/doom metal και την τελευταία διετία έχουν επιστρέψει δυναμικά στο σανίδι. Ο τελευταίος -πέμπτος κατά σειρά- δίσκος τους, "Bleed Babylon Bleed", από την PitchBlack Records έχει γνωρίσει την ευρεία αποδοχή κοινού και κριτικών, και οι ζωντανές εμφανίσεις τους με τον Γιώργο Θωμαϊδη πίσω από το μικρόφωνο, τον Στάθη Παυλάντη στις κιθάρες, τον Γιάννη Λιτινάκη στο μπάσο και τον Γιώργο Παυλάντη στα τύμπανα, είναι η επιτομή του δυναμικού metal live, οπου το ασίγαστο πάθος, η πηγαία ενέργεια και η μεταλική ευδαιμονία συναντιώνται στις καρδιές, τα πρόσωπα και τις υψωμένες γροθιές. Οι πολυάριθμες τους συναυλίες σε όλη την επικράτεια, από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη, αλλά και στο εξωτερικό, από τη Ρωσία και την Κύπρο ως τη Μάλτα και τη Γερμανία, σφραγίζουν με πειστικό τρόπο το γεγονός ότι οι Reflection είναι μια μπάντα που αξίζει κάθε οπαδός να δει.Οιείναι μια Heavy Metal μπάντα που ιδρύθηκε στην Αθήνα, στα τέλη του 2010.Το καλοκαίρι του 2011, ξεκινούν το δισκογραφικό τους "ταξίδι" με την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ «Once Upon a Tide», ένα άλμπουμ με άκρως epic και power metal ύφος, το οποίο και κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012.Το 2015, επέστρεψαν με την κυκλοφορία ενός single με τίτλο «Fight For Thee» συνοδευόμενο με ένα επικό video clip, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 9 μηνών, σε 5 διαφορετικές τοποθεσίες.Το 2016 επιλέχθηκαν για να συναγωνιστούν στον ελληνικό τελικό του Wacken Metal Battle στο Eightball Live Stage (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) όπου κατέκτησαν την 1η θέση. Αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα International Metal Battle Finals που πραγματοποιήθηκαν στο Wacken Open Air Festival 2016 τον Αύγουστο στη Γερμανία, μαζί με άλλα 27 συγκροτήματα από όλο τον κόσμο.https://youtu.be/dJoKQtOJaywΑμέσως μπήκαν στο στούντιο για να συνθέσουν το 2ο άλμπουμ τους «Previsor», το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2017 από την Underground Symphony Records. Τον Ιανουάριο του 2018, είχαν την τιμή να είναι το opening act των Iced Earth στο Fuzz Live Club στην Αθήνα.Μόλις ολοκλήρωσαν το 3ο studio album τους το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.DOORS OPEN AT 8:00TIMETABLE :Tidal Dreams 9:00Reflection10:00Diviner 11:15NOTE : Πληροφορίες για την προπώληση εισιτηρίων εντός των προσεχών ημερών.fb event: https://www.facebook.com/events/2496069253789065