DRAGONFORCE: Νέο άλμπουμ τον Σεπτέμβριο. Ακούστε το "Highway to Oblivion"

Οι DragonForce ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ τους με τίτλο "Extreme Power Metal" και παράλληλα έδωσαν μια πρώτη γεύση απο απο αυτό με το νέο single "Highway to Oblivion" το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.





"Extreme Power Metal" Tracklist:

"Highway To Oblivion"

"Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine"

"The Last Dragonborn

"Heart Demolition""

"Troopers Of The Stars"

"Razorblade Meltdown"

"Strangers"

"In A Skyforged Dream"

"Remembrance Day"

"My Heart Will Go On"