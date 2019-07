HELLYEAH: Video για το νέο κομμάτι "Oh My God"

Μετά τα "333" και "Welcome Home", οι Hellyeah παρουσίασαν το video του "Oh My God" απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ "Welcome Home" που θα περιέχει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος με τον ντράμερ Vinnie Paul Abbott, ο οποίος έφυγε απο τη ζωή πέρσι το καλοκαίρι.