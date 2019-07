LACRIMAS PROFUNDERE: Video για το νέο single "The Kingdom Solicitude"

"Bleeding The Stars" t racklist:

"I Knew And Will Forever Know"

"Celestite Woman"

"The Kingdom Solicitude"

"Mother Of Doom"

"Father Of Fate"

"Like Screams In Empty Halls"

"The Reaper"

"After All Those Infinities"

"A Sip Of Multiverse"

"A Sleeping Throne"









Μετά τακαιοιπαρουσιάζουν το video του singleαπο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλοΤοθα κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςκαι πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ της γερμανικής dark metal μπάντας με τον νέο της τραγουδιστή Julian Larre