NIGHT RESIDENT: Video για το νέο κομμάτι "Hedge Witch"

Tracklist:

1. Hedge Witch

2. Moon Rapture

3. Have Failed

4. Something Wrong With The Sky

5. To Be Alone

6. When Shadows Call

7. Bright Red Eyes

8. After The Fade

9. A Hundred Tomorrows













Instagram Profile: @nightresidentband









Οιείναι ένα νέο τριμελές σχήμα που μετράει ένα χρόνο ύπαρξης, με βασικές rock, heavy & doom ‘n gloom επιρροές στον ήχο τους. Ακούσαμε γι’ αυτούς πρώτη φορά, το Νοέμβριο του 2018 όταν και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους video για το κομμάτιμε το οποίο θέλησαν να συστηθούν στο κοινό και αποτελούνται από τρεις καταξιωμένους και έμπειρους μουσικούς στο χώρο της Underground σκηνής με τον κάθε ένα να έχει συμμετάσχει σε σπουδαία σχήματα.Συγκεκριμένα τουςαποτελούν οι:στην Κιθάρα/Φωνή με συμμετοχές στουςσε Μπάσο/Φωνή με συμμετοχές στουςκαθώς καικαιστα Τύμπανα με συμμετοχές στουςΟιέρχονται σήμερα για να μας υπενθυμίσουν ότι πολύ σύντομα κάτι νέο πρόκειται να καταφτάσει, κάνοντάς μας δώρο ακόμα ένα βίντεο και ακόμα ένα κομμάτι. Αυτή τη φορά, μας συστήνουν τομέσα από ένα 70’s low budget horror movie σκηνικό, βασιζόμενοι πάνω στον Σαξονικό μύθο της καλής μάγισσας που έχει τη δύναμη να ζει στο σύνορο ανάμεσα στον κόσμο των πνευμάτων και σε αυτό των ανθρώπων. Οι τρεις μουσικοί, αποτελούν τους θνητούς που ζητούν από τη μάγισσά τους να τους δείξει πώς μπορούν να σπάσουν το φράγμα κ να περάσουν το σύνορο, προκειμένου να γνωρίσουν την αληθινή μαγεία της άλλης πλευράς.Μετά από μία εξαιρετικά δημιουργική χρονιά, το δισκογραφικό αυτό ντεμπούτο, έχει ολοκληρωθεί και αποτελείται από εννέα κομμάτια υπό τον τίτλοτο οποίο, σε βινύλιο και φυσικά digital. Μπορείτε από σήμερα κιόλας να προ-παραγγείλετε το νέο album μέσω του bandcamp, σε όποια από τις δύο μορφές επιθυμείτε.Στο ρόλο τηςαπολαύστε τη Λαμπρινή, η σκηνοθεσία και το μοντάζ έγινε από τον, το γύρισμα από τουςκαι η παραγωγή έγινε από το. Η μίξη του κομματιού έγινε από τονκαι το mastering από τονκαι τέλος την επιμέλεια του λογότυπου όπως και του album artwork cover την είχε οΜπορείτε να απολαύσετε το ολοκαίνουργιο video για το κομμάτι, παρακάτω: