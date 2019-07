SENSE OF FEAR: "As The Ages Passing By"

Trackslist

Οιείναι πολύ παλιά υπόθεση, αλλά μόλις το 2013 κατάφεραν να κυκλοφορήσουν την πρώτη τους επίσημη δουλειά και συγκεκριμένα το πολύ ενδιαφέρον ομώνυμο EP τους.Τα χρόνια πέρασαν και η μπάντα φαίνεται ότι προετοιμάστηκε πολύ καλά μιας και τοπου κυκλοφόρησε πέρσι από την ιταλική, σε πιάνει από τα μαλλιά με το καλοφτιαγμένο του και καθαρόαιμο Metal που κοιτάζει και σε πιο Power μονοπάτια.Αν θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε μια σύγκριση, είναι σα να ακούςπαρέα μεκαι όλα αυτά με πολύ σύγχρονο ήχο! Δεν πρέπει όμως να μας παρασύρει αυτή η σύγκριση καθώς η μπάντα έχει το προσωπικό της στυλ που στηρίζεται σε πολύ αρμονικές κιθάρες, σφιχτοδεμένο rhythm section και μια καλοκουρδισμένη, αλλά και επιθετική φωνή!Σοφά πράττοντας, έκαναν βίντεο κλιπ το καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ, τοκαι επίσης κάποια από τα καλύτερα σαν lyric videos, αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις…πολύ υψηλό το επίπεδο!Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η παραγωγή είναι εξαιρετική και αναδεικνύει τις αρετές της μπάντας! Ατόφιο μέταλλο λοιπόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπάντες συνεχίζουν στο σωστό δρόμο και μάλιστα με τόσο ποιοτική δουλειά! ΕΥΓΕ!!!1.Molten Core2.Slaughter of innocence3.Black Hole4.Angel of steel5.The Song of a Nightingale6.Tortune of Mind7.Lord of the World8.Unbreachead walls9.Sense Of fear10.As The Ages Passing By...Time Still Runs Against Us