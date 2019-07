Οι Agonist θα κυκλοφορήσουν στις 20 Σεπτεμβρίου το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Orphans" και μοιράστηκαν το video του "Burn It All Down" απο την εν λόγω κυκλοφορία.





Απολαύστε το παρακάτω

"Orphans" tracklist:

"In Vertigo"

"As One We Survive"

"The Gift Of Silence"

"Blood As My Guide"

"Mr. Cold"

"Dust To Dust"

"A Devil Made Me Do It"

"The Killing I"

"Orphans"

"Burn it All Down"