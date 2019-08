THE MONOCHROME SET: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου @ An Club

THE MONOCHROME SET

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 @ AN Club





Πόρτες Ανοίγουν: 21.00

Προπώληση: 20€ (Περιορισμένος αριθμός)

Yπόλοιπη προπώληση – Ταμείο: 23€





– ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13 Μοναστηράκι)

Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74, Εξάρχεια)

Γεννημένοι στη δύση των 70's σε ένα Λονδίνο που έβραζε από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις των παιδιών με τις παραμάνες, διατηρούν τις ρίζες τους στις στάχτες των περίφημων Adam & the Ants αφού τα μέλη τους χρημάτισαν πρωτοπαλίκαρα του Adam Ant.Απελευθέρωσαν ένα τόσο αρτίστικο και γοητευτικό κρυφτούλι με τη θλίψη της Γηραιάς Αλβιόνος, ώστε η Rough Trade τους τσίμπησε αμέσως για να κυκλοφορήσουν το '79 τρία πολύτιμα singles: He's Frank, Eine Symphonie des Grauens και το ιστορικό φερώνυμο Monochrome Set -άπαντα μαγικά μέσα στη διαφορετικότητά τους.Το Post-Punk, το new wave και τα indie καλούδια πριν καν οριοθετηθούν επίσημα από τους επιγόνους, κλείνουν μοναδικά το μάτι σε μια από τις πιο όμορφες εκφάνσεις που γνώρισε ποτέ η Βρετανική εκλεκτική Art Pop σε ολόκληρο το φάσμα της εξαιρετικής δισκογραφία τους: Strange Boutique (1980), Love Zombies (1981), Eligible Bachelors (1982), The Lost Weekend (1985), Fin (1986), Dante's Casino (1990), Jack (1991), What a Whopper! (1992), Charade (1993), Live (1993), Misere (1994), Trinity Road (1995), Platinum Coils (2012), Super Plastic City (2013), M-80 (2013), Spaces Everywhere (2015), Cosmonaut (2016), Maisieworld (2018).Με τη νέα εξαιρετική συλλογή The Monochrome Set 1979-1985 (boxset) αλλά και ολοκαίνουριο άλμπουμ στις αποσκευές τους, οι μυθικοί The Monochrome Set έρχονται στην Ελλάδα για μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση στο AN Club το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο μιας νύχτας όπου η πεντάμορφη μελαγχολία των χαμένων Punk-New Wave ονείρων των 80's & 90's θα έχει την τιμητική της.