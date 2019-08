What a Catch Music Festival vol.3: Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου @ An Club

What a Catch

Music Fest

vol.3





Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

Alien Within

Epiphet of Mine

Blossom Death

Peace in Denial

Entrance 6e

Doors 20:30 - Starts 21:00

Σολωμού 13-15





Alien Within

Epithet Of Mine

Blossom Death

Peace in Denial

Τοέρχεται για 3η φορά στομε μοναδικό όχημα τις ποικίλες εκφάνσεις της ροκ και μέταλ! 4 μπάντες που θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Αn σε μια βραδιά που θέλει να συνδυάσει τις νεοσύστατες κι ανερχόμενες μπάντες της εγχώριας σκηνής με έμπειρες καθώς και τις νέες προσπάθειες από παλιές καραβάνες και μουσικές ιδέες με σκοπό να μας βυθίσουν στον δικό τους υπέροχο κόσμο.What a Catch indeed!Οιπέρασαν, όπως οι περισσότερες ελληνικές μπάντες απο σαράντα και πλέον κύματα. Ξεκίνησαν γύρω στο 2003, με Νίκο Μανωλίτση στο μπάσο, Μάριο Κασσιανό στην κιθάρα, Νώντα Σβώλη στα φωνητικά, και Νίκο Σβώλη στα τύμπανα. Οι επιρροές τότε ήταν κυρίως punk rock. Με την προσθήκη του Βασίλη Καββαθά στις κιθάρες, ξεκίνησαν μια σειρά απο live εμφανίσεις σε αθηναϊκά clubs. Όταν αποχώρησαν οι Νώντας και Νίκος Σβώλης το '12, άρχισε και μια αλλαγή στον ήχο της μπάντας προς μια πιο heavy rock κατεύθυνση. Μπήκε ο Αντώνης Τσιτσεκλης στα drums, και μετα απο ένα σύντομο πέρασμα του Δημήτρη Περράκη, τα φωνητικά ανέλαβε ο Αγγελος Σακκέτας.Το '14 μπήκαν στο στούντιο ξεκινώντας να ηχογραφούν μια σειρά δικών τους συνθέσεων. Κύριες επιδράσεις: οι Black Sabbath φυσικά, Monster Magnet, Kyuss, Motörhead, Clutch, αλλά μπορεί να διακρίνει κανείς στον ήχο τους punk, funk και Blues πινελιές.To debut album τους “Blessed by the Fallen”, ηχογραφημένο και μιξαρισμένο στα Made In Hell - Rehearsal & Recording Studio , βγήκε στις 11 Ιουνίου 2019.Το σημερινό lineup αποτελούν οι: Αγγελος Σακκέτας στα φωνητικά, Μάριος Κασσιανός κιθάρα και φωνητικά, Βασίλης Καββαθάς κιθάρα, Νίκος Μανωλίτσης μπάσο, Αντώνης Τσιτσεκλής τύμπαναYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCs0wandKw2IoZxz2lkfXZPg Bandcamp: https://alienwithinband.bandcamp.com Facebook: https://www.facebook.com/alienwithinband ***Οιείναι μια groove / metalcore μπάντα από την Νίκαια με σκοπό την δημιουργία δικών τους συνθέσεων και την ολοκλήρωση του πρώτου τους EP.Το συγκρότημα αποτελείτε από τους:Αλεξ : φωνητικάΝοτης : κιθάρα / Δεύτερα φωνητικάΠανος : μπάσοΚωστας : ντραμςFacebook page: https://facebook.com/EpithetofMine Instagram page: https://www.instagram.com/epithet.of.mine ***Οιθεωρούνται μία μείξη από Νότιο ροκ και Gothic μέταλ, χρησιμοποιόντας αρκετά στοιχεία από Heavy Thrash, Stoner και Melodic Death. Στις επιρροές τους περικλείονται οι μπάντες Paradise Lost, Metallica, Lynyrd Skynyrd, Rotting Christ, Iron Maiden, Nightstalker, Evanescence, Black Stone Cherry, Kyuss, Katatonia και οι As I Lay Dying.Είναι μία από τις πρώτες μπάντες της ελληνικής μέταλ σκηνής που προσπάθησε να αναμείξει τον ήχο της Southern Rock με τις μελωδίες της Gothic Metal, δημιουργώντας ένα πιο ευρωπαϊκό είδος της Southern Gothic μουσικής, χωρίς όμως να χάσει το αρχικό του αμερικάνικο στοιχείο.Στις αρχές του 2019 η μπάντα ηχογράφησε τα πρώτα της κομμάτια All that I want, Pad out και Mistaken με τον Διονύση Χριστοδουλάτο της CFN Recordings Studio. Αργότερα τον ίδιο χρόνο ανακοινώθηκε απο την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sleaszy Rider Records η σύναψη συμβολαίου για την ψηφιακή κυκλοφορία του πρώτου τους EP και την κυκλοφορία ενός ολόκληρου CD και ψηφιακού άλμπουμ μέσα στις αρχές του 2020.Το lineup αποτελούν οι: Κώστας Κάτοικος (Μπάσο-Φωνητικά - Στίχοι), Μαρίτα Μακαρονίδη στα φωνητικά, Μάνος Γοναδάκης Lead Guitar,Μάνος Κιρίτογλου Rythm Guitar, Αρτζι Δελληγιανόπουλος στα τύμπαναFacebook page: https://www.facebook.com/BlossomDeathBand YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYwt3eqY_SHFvREDDItjKEg ***Οιειναι μια alternative rock/metal μπάντα απο την Αθήνα η οποία ολοκληρωτικά σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 2019. Σήμερα ετοιμάζονται για την πρώτη τους live εμφάνιση καθώς επεξεργαζονται και το δικό τους υλικό. Τα μέλη της: Vocals: Deppy Guitars: Sotiris, Wise Bass: Maria Drums: PaniFacebook page: https://www.facebook.com/PeaceInDenial