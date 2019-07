WHILE SHE SLEEPS: Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

While She Sleeps (U.K.)

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Gagarin 205 LIve Music Space (Λιοσίων 205, Αθήνα)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 - Eightball (Θεσσαλονίκη)





• 22 Ευρώ (Περιορισμένη προπώληση)

• 25 Ευρώ (Υπόλοιπη προπώληση & Ταμείο)





Αθήνα

• Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)

• Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)

• No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)

• Reload Stores (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)

• Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)

• Cinema Libre Filmstore (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)

• Uncle Chroni's tattoo and body piercing (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)

• Dazzled STORE (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι / Τηλ: 210-5789892)





Θεσσαλονίκη

Alone Metal Store (Γ. Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-266772)

Dizzy (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2314-009474)

Café Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-453998)

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισαν να γιορτάσουν την 10η επέτειό τους ως μπάντα οι, αυτόν της απόκτησης της ανεξαρτησίας τους! Με μια εντυπωσιακή και δυναμική κίνηση που αντανακλά την δεκαετία που πέρασε και προδιαθέτει σχετικά με το τι έχει να προσφέρει το μέλλον, όχι μόνο πραγματοποίησαν με επιτυχία την χρηματοδότηση του προηγούμενου άλμπουμ τους “You Are We” με την βοήθεια των οπαδών τους, μέσω καμπάνιας στην crowd funding πλατφόρμα Pledge Music, αλλά και μετέτρεψαν μια άδεια αποθήκη στην καρδιά του Sheffield στο δικό τους πολυχρηστικό στούντιο.Λίγα μόλις χρόνια μετά το 2010 και την ηχογράφηση του ντεμπούτου EP τους, “The North Stands For Nothing”, στο home studio The Barn, οι WHILE SHE SLEEPS πηγαίνουν στο επόμενο επίπεδο, με τον νέο αυτόν χώρο, που -εκτός των άλλων- αποτέλεσε ένα μέρος το οποίο έφερε το συγκρότημα ακόμη πιο κοντά στους οπαδούς του, αφού υπήρξε δυνατότητα για αυτούς που το επιθυμούσαν να επισκεφτούν το στούντιο και να πάρουν μέρος στα γυρίσματα για το video clip του “Hurricane”.“Οι οπαδοί μας γνωρίζουν ότι η διαφορά μεταξύ καλλιτέχνη και οπαδού είναι μηδαμινή, αφού δεν γίνεται να υπάρχουν οπαδοί χωρίς κάποιον καλλιτέχνη, αλλά ούτε και να υπάρξει καλλιτέχνης δίχως οπαδούς. Πηγαίνουμε μαζί, χέρι-χέρι και μου αρέσει που αυτό είναι κάτι που μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ εφησυχαστική όλη αυτή η υποστήριξη”, δηλώνει ο κιθαρίστας Sean Long, καταδεικνύοντας τη διάθεση του σχήματος να διατηρήσει άρρηκτους τους δεσμούς του με το κοινό του, το οποίο με την αγάπη του έχει καταστήσει τους WHILE SHE SLEEPS μία διαρκώς αυξανόμενη δύναμη στον χώρο, φέρνοντάς τους στην καλύτερη και πιο ανοδική φάση τους μέχρι σήμερα, τόσο καλλιτεχνικά, όσο και σε θέμα δημοτικότητας…...Και αυτό τελικά είναι το σημαντικότερο όλων, δεδομένων των εμπειριών που είχαν οι WHILE SHE SLEEPS ως τώρα στην μουσική βιομηχανία, μιας και δεν αποτέλεσαν ποτέ (μέχρι προσφάτως) μέλος μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Σίγουρα, τα πράγματα δεν πήγαν άσχημα γι’ αυτούς, στις δύσκολες στιγμές όμως (με εξέχουσα αυτή της εγχείρησης του Lawrence Taylor, στις φωνητικές χορδές, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του “Brainwashed”) οι οπαδοί τους ήταν αυτοί που τους παρακίνησαν και τους βοήθησαν να τις ξεπεράσουν και να συνεχίσουν τη φρενήρη πορεία τους, που τους φέρνει τελικά στο σημερινό τους σπουδαίο status, αυτό μίας εκ των σημαντικοτέρων και ταχύτερα ανερχόμενων δυνάμεων στο metalcore στερέωμα. Αυτή η ανεκτίμητης αξίας σχέση του συγκροτήματος με το κοινό του, όχι μόνο εξαργυρώθηκε με την επιτυχία της καμπάνιας στο Pledge Music, αλλά αντανακλάται και ως φλογερή δύναμη και απαστράπτουσα ενέργεια τόσο σε αυτό όσο και στο “You Are We”.13 χρόνια, 2 EP’s και 4 στούντιο άλμπουμ μετά, οι WHILE SHE SLEEPS ηχούν φρέσκοι, ανανεωτικοί και διαχρονικοί, σε ένα μουσικό είδος που μέχρι πριν λίγα χρόνια έδινε την αίσθηση πως δεν είχε πολλά ακόμα να προσφέρει. Κάθε νότα, κάθε γκρούβα, κάθε φωνητική γραμμή, και κάθε τραγούδι, τόσο στο πολυσυζητημένο “You Are We”, όσο και στο πολυαναμενόμενο φετινό “So What?”, επιβεβαιώνουν τους χαρακτηρισμούς που κοινό και κριτικοί προσδίδουν στο σχήμα, ως μία από τις πιο εμπνευσμένες, χαρισματικές, οργισμένες, εξελισσόμενες, ακούραστες και σημαντικές φωνές στην σημερινή βρετανική μουσική βιομηχανία. Με μία επιθετικά υμνική διάθεση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της μετά Brexit εποχής της Μεγάλης Βρετανίας, τα τελευταία πονήματα τους στέκονται με ευκολία ως το πιο ξεχωριστά και με πιο έντονο προσωπικό στίγμα δισκογραφικά πονήματα της μέχρι στιγμής πορείας τους.“Απλά τραγουδάμε και φωνάζουμε για τα προβλήματα του κόσμου και το πώς νιώθουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν”, αναφέρει ο Lawrence Taylor.Το “You Are We”, ήταν μία γέφυρα μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος, εγκαθιδρύοντας τη προσωπικότητά του σχήματος και προσφέροντας την χωρίς φίλτρα, καθιστώντας το μία αυτοκινούμενη δύναμη, μία μπάντα που λειτουργεί με τους δικούς της όρους, μέσα στη δική της πραγματικότητα, γράφοντας μουσική με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ένα άλμπουμ, το οποίο δεν είναι απλά γραμμένο για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο παρελθόν, αλλά αποτελεί και την απόλυτη έκφραση όλου του πάθους, που πάντοτε αποτελούσε κινητήριο δύναμή τους.Το νέο και πολύ πρόσφατο “So What?” από την άλλη, έρχεται να επιβεβαιώσει όλα αυτά που ο δισκογραφικός προκάτοχός του εισήγαγε, να αποστασιοποιήσει τους WHILE SHE SLEEPS ακόμη περισσότερο από κάθε μαζικό κίνημα που κανείς θα συναντήσει στην μουσική βιομηχανία που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε και τελικά να διατηρήσει την καλλιτεχνική και επαγγελματική ανεξαρτησία του σχήματος, κυκλοφορώντας μέσω της επονομαζόμενης Sleeps Brothers, της δισκογραφικής στέγης που οι ίδιοι ίδρυσαν και σμίλεψαν με βάση τα δικά τους ανεπηρέαστα κριτήρια, όπως άλλωστε κάνουν εδώ και πλέον πάνω από μία δεκαετία, στην μουσική, αλλά και την αισθητική τους. Το "So What?" είναι το βροντερό και ηχηρό παρόν μιας μπάντας που περισσότερο από ποτέ, δείχνει ετοιμοπόλεμη και ικανή να χαράξει μια μακροχρόνια πορεία, με διαχρονικό αποτέλεσμα.Αν δεν θες να στερήσεις από τον εαυτό σου ένα ιδρωμένο, παθιασμένο και γεμάτο ενέργεια show, αν δεν αντέχεις να χάσεις την ευκαιρία του να γίνεις μάρτυρας μίας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων δυνάμεων στον Ευρωπαϊκό metalcore -και όχι μόνο- ήχο στις πρώτες τους επιτέλους εμφανίσεις επί Ελληνικού εδάφους, ακόμη περισσότερο αν είσαι οπαδός του είδους, και φανατικά αν οι WHILE SHE SLEEPS σε έχουν ήδη κερδίσει ως μέρος του διαρκώς αυξανόμενου κοινού τους