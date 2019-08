HAMMERFALL: Το video του "Dominion" απο το επερχόμενο άλμπουμ

"Dominion" tracklist:

"Never Forgive, Never Forget"

"Dominion"

"Testify"

"One Against The World"

"(We Make) Sweden Rock"

"Second To One"

"Scars Of A Generation"

"Dead By Dawn"

"Battleworn"

"Bloodline"

"Chain Of Command"

"And Yet I Smile









Οιπαρουσίασαν το video του ομότιτλου κομματιού του νέου τους άλμπουμπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΑπο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών έχουμε επίσης ακούσει τακαι