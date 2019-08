HELLYEAH: Ακούστε το νέο κομμάτι "Perfect"

Μετά τα "Oh My God", "333" και "Welcome Home", οι Hellyeah έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Perfect" απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ με τίτλο "Welcome Home" που θα κυκλοφορήσει μέσω της Eleven Seven Music στις 27 Σεπτεμβρίου.