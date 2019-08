THE 69 EYES: Video για το νέο κομμάτι "Black Orchid"

"West End" tracklist:

"Two Horns Up" (Feat. Dani Filth)

"27 & Done"

"Black Orchid"

"Change"

"Burn Witch Burn"

"Cheyenna"

"The Last House On The Left" (Feat. Wednesday 13, Calico Cooper & Dani Filth)

"Death & Desire"

"Outsiders"

"Be Here Now"

"Hell Has No Mercy"









Μετά τακσιοιπαρουσίασαν το video τουαπο το επερχόμενο άλμπουμπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΗ νέα δισκογραφική δουλειά των Φινλανδών dark rockers θα φιλοξενεί πίσω απο το μικρόφωνο καλεσμένους όπως οι:),και).