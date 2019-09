ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ: Παρασκευή 11 Οκτωβρίου @ An Club w/ The Man and His Failures

ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ

(”Εκείνη έρχεται μέσα απ’ τις στάχτες”- Release Live Show)

+ Τhe Man & His Failures

Doors open 21:00 – starts: 22:00

Ticket: 7€







Οι εξαιρετικοί ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ παρουσιάζουν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο ”Εκείνη έρχεται μέσα απ’ τις στάχτες” στην σκηνή του An, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου!Την συναυλία ανοίγει μία απο τις σημαντικότερες περσόνες που εκπροσωπεί επάξια τον εγχώριο αγγλόφωνο, σκοτεινό ήχο, ο Μάνος Καρακατσάνης με την μπάντα του The Man & His Failures!.Οιδημιουργήθηκαν πριν από κάποια χρόνια στην Αθήνα. Αποτελούνται από μέλη με μακρά θητεία στην ανεξάρτητη, ελληνική ροκ σκηνή, όπως τα Διάφανα Κρίνα, οι Grain,κ.α.Τα μέλη τους είναι οι:Ζαφείρης Μαράνος – φωνήΓιάννης Κισκίνης – κιθάραΔημήτρης Ζούζουλας – κιθάραΠαντελής Ροδοστόγλου – μπάσοΓιώργος Λιόλιος – τύμπαναΟ ήχος τους είναι ένα κράμα post punk, garage και νεοψυχεδέλειας. Γράφουν μουσική και στίχους για να αντισταθούν στις μεγάλες, ογκώδεις και απτές ανυπαρξίες. Ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο «Εκείνη έρχεται μέσα απ’ τις στάχτες» κυκλοφορεί σε 300 αριθμημένα LP από την Β-otherside records και τον Mr Vinylios και περιέχει δισέλιδο ένθετο με τους στίχους.Το άλμπουμ αποτελείται από 7 τραγούδια, ενα εκ των οποίων είναι σε στίχους της Κατερίνας Γώγου!Οιξεκίνησαν σαν όραμα του Μάνου Καρακατσάνη (ιδρυτικό μέλος των Mani Deum) για μια έκφραση αρκετά πιο αστική, γκρίζα, με ηλεκτρονικά στοιχεία.Φλερτάρουν τόσο με το post punk όσο και με το πρωιμο Industrial, minimal wave, σε μια μίξη που πάνω απ’ολα εχει στόχο να εκφραστεί και να πεί αυτα που ζεί καθημερινα.Το πρώτο ep. με τίτλο Persona Non Grata κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2018 (απο την A Man out of a Man) ενώ τον Ιούνη του 2019 έδωσαν το πρώτο single απο το επόμενο full album με τίτλο “Nothing”.Τους The Man & His Failures απαρτίζουν μαζί με τον Μάνο Καρακατσάνη οι Αλέκος Σώρρος (Synth, Programming), Mέμος Πιλαφτσής (κιθάρες) και Δημήτρης Γεωργόπουλος (Μπάσο).Fb: