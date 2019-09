BONZAI: Σάββατο 19 Οκτωβρίου @ An Club w/ Narcosis και The Crashes

Made Of Stone Productions & AN Club present

BONZAI

Special guests : NARCOSIS [GR] & The Crashes [GR]

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

AN club 'official'

Πόρτες: 20:30





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• 6€ (ταμείο μόνο)





ΒONZAI

Narcosis

The Crashes

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Οι Θεσσαλονικείς heavy rockers, ορμούν με ανελέητο πάθος, για πρώτη φορά στα Εξάρχεια!!!Οι Bonzai από την Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγους μόλις μήνες, βούτηξαν στα βαθιά κάνοντας απανωτές ζωντανές εμφανίσεις! Άνοιξαν συναυλίες των Nightstalker και του Brant Bjork, συμμετείχαν στο φετινό Los Almiros Festival και γενικότερα είχαν ένα γεμάτο καλοκαίρι, που οδήγησε στο να δημιουργήσουν δυνατές ρίζες για το μέλλον.Το φετινό ντεμπούτο τους "Seeds To Roots" έχει λάβει ήδη πολλές εξαιρετικές κριτικές από την εγχώρια αλλά και την διεθνή desert rock κοινότητα, και η πρώτη τους εμφάνιση στο Street Mode Festival έρχεται να επισφραγίσει την σταθερή ανοδική τους πορεία.Η ελληνική heavy rock σκηνή παρουσιάζει συνεχώς νέες αξιόλογες μπάντες και οι Bonzai είναι σίγουρα μια από αυτές! Ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της πλούσιας σε παραγωγή εγχώριας σκηνής βρίσκεται εδώ, και είναι η καλύτερη στιγμή να αρπάξετε την ευκαιρία και να τους απολαύσετε, σε ένα ακόμη συναυλιακό άλμα τους προς την κορυφή!Οι Bonzai είναι:Giannis Omp – Κιθάρα / ΦωνήDmitri Parisis - ΚιθάραMatthew Οmp - ΜπάσοNicko Ridi - Τύμπανα--Οιξεκίνησαν την πορεία τους το 1998, αλλά πρακτικά εμφανίστηκαν στο προσκήνιο ως ένα ανερχόμενο act το 2015, με αφορμή την κυκλοφορία του ντεμπούτο full length album τους, με τίτλο "Road to Infinity", το οποίο αποτέλεσε ένα δείγμα υποδειγματικού songwriting αναδεικνύοντας περισσότερο από ποτέ το ταλέντο του σχήματος σε αυτό.Βαθιά επηρεασμένοι από τα ένδοξα 90's όπως και από το σύγχρονο alternative / heavy rock κίνημα, το Road to Infinity" ηχεί φρέσκο και επίκαιρο, χάρη στη κολασμένη γκρούβα του, τις αξιομνημόνευτες μελωδίες και τον έντονο rock'n'roll χαρακτήρα του. Το grunge punk βάρος των Nirvana συναντά τις minimal rock γκρούβες των Queens of the Stone Age, και παίρνει ζωντάνια από το heavy / stoner rock attitude εμβληματικών σχημάτων όπως οι Kyuss, Fu Manchu και Nebula, ή ακόμη και από την ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα των Monster Magnet.Το "Road to Infinity" είναι γεμάτο ξεχωριστές τραγουδιστικές μελωδίες, οι οποίες αποδίδονται με την χαρακτηριστική έκφραση του τραγουδιστή / μπροστάρη του σχήματος Μάριου-Κώστα Παππά, ο οποίος σε περιπτώσεις θυμίζει έντονα τον Kurt Cobain, διατηρώντας όμως πάντα το προσωπικό τραγουδιστικό του στυλ, που είναι άλλωστε και το στοιχείο που κάνει τους Narcosis να ηχούν ξεχωριστοί και ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.Έχοντας κερδίσει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό "Battle of the Bands" Αθήνας το 2015 και έχοντας εμφανιστεί ζωντανά στο πλευρό των Αμερικανών Barb Wire Dolls αλλά και σημαντικών εγχώριων σχημάτων, όπως οι Nightstalker, Void Droid, Hedvika, Fuel Eater κλπ, στα πλαίσια της μικρής ελληνικής περιοδείας τους για το 2016, οι Narcosis αποτελούν ένα σφιχτοδεμένο live act, υψηλής ενέργειας, που αξίζει της προσοχής όλων των οπαδών του εναλλακτικού και heavy rock χώρου.Βρεθήκαμε πρώτη φορά την άνοιξη του ’18. Βασική κινητήρια δύναμή μας: η αγάπη για jams και το rock n’ roll. Έχοντας προχωρήσει κάποιες ιδέες σε πολύ μικρό διάστημα, αποφασίσαμε να ηχογραφήσουμε live ένα ΕΡ 6 κομματιών μας, στις αρχές του καλοκαιριού.Όσο προχωρούσε το post production του άλμπουμ, συμμετείχαμε για το πρώτο μας live στο Kio Fest Vol.4 στην Άρτα.4 Αυγούστου έγινε το release του ΕΡ μας στο Bandcamp.Σεπτέμβριο ανεβάσαμε στο YouTube το video για το τελευταίο κομμάτι του ΕΡ, “She’s Howling” και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε καινούριο υλικό, μέρος του οποίου παρουσιάσαμε λάιβ στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο, στο Bandapart Studio.Οι επιρροές μας ξεκινούν από Classic Rock (Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, The Doors) και φτάνουν στα παρακλάδια των Jane’s Addiction, Birthday Party, Christian Death, QOTSA και Jack White.Έχοντας ήδη lives εντός Αθηνών (μεταξύ αυτών και ως opening act στην Kovacs στις 16/2), συνεχίζουμε ετοιμάζοντας παράλληλα νέο υλικό κι έχοντας στα σκαριά το 2ο μας video.