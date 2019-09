CULT OF LUNA: Ακούστε το νέο κομμάτι "Lay Your Head to Rest"

Οι Cult Of Luna έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Lay Your Head to Rest" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "A Dawn To Fear" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου.