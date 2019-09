HYPNOTIC NAUSEA: Video για το κομμάτι "The Death of All Religions"

Έξι μήνες μετά το, οιμοιράζονται μαζί μας το δεύτερο επίσημο βίντεοκλιπ του νέου concept δίσκου τους,πρόκειται για το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν το τέλος της ιστορίας που εξιστορείται σ'αυτόν.Όπως και στην πρώτη δισκογραφική δουλειά τους, έτσι και τώρα, οιφροντίζουν με επαγγελματισμό και μεράκι κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς τους. Τα τραγούδια του δίσκου, το artwork (το οπόιο επιμελείται ο μπασσίστας της μπάντας, GMonkey Cartoon), τις συνεργασίες τους.Υπεύθυνοι για το βίντεοείναι η ομάδα, η παραγωγή του κομματιού (και του δίσκου) έχει γίνει από τους Hypnotic Nausea / Hector D. / George Ravaya, και οι στίχοι είναι τουΣτιςοιθα ανέβουν στη σκηνή του six d.o.g.s. για την παρουσίαση του δίσκουμε special guests τουςΠληροφορίες για το event εδώ : www.facebook.com/events/407856919892624 Δείτε τοεδώ :online :Official website: www.hypnoticnausea.com Bandcamp page: www.hypnoticnausea.bandcamp.com YouTube: https://www.youtube.com/c/hypnoticnauseaofficial Email: hypnoticnauseaofficial@gmail.com ), διαθέσιμο σε περιορισμένα αντίτυπα στα :Syd RecordsVinyl MonsterΖαχαρίας Δισκοι CD - Zaharias Records CDΤο Δισκάδικο Vinyl Records / Δίσκοι Βινυλίου Αγορές ΠωλήσειςMr Vinylios Record StoreRecord HouseJoe RecordsLotus Record ShopRhythm RecordsΤο Υπόγειο -ΔισκοπωλείοKarmamusic recordsLabyrinth Of Thoughts recordsThe sound of metalOff Τhe Record7+7 Music Store(Record Shop)