Janice Harrington & the Blues Cargo: 19 εως 21 Σεπτεμβρίου @ Orfeas Bar Café Restaurant

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 4 χρόνων από την λειτουργία του Ορφέα γιορτάζουμε το τριήμερο 19 έως 21 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό event για τους φίλους μας που μας στήριξαν αυτά τα χρόνια.





JANICE HARRINGTON & THE BLUES CARGO

@ ΟΡΦΕΑΣ CAFÉ BAR RESTAURANT





“The blues is alive and well »





ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Janice Harrington – τραγούδι

Werner Gurtler - τρομπόνι

Δημήτρης Ιωάννου- μπάσο, τραγούδι

Σάκης Τσινούκας - κιθάρα

Νίκος Σκιαδόπουλος - Φυσαρμόνικα

Μπάμπης Τσιλιβίγκος - σαξόφωνο

Γιώργος Λαγογιάννης - πλήκτρα

Τόλης Γούλας – ντραμς

Opening acts:

Η θρυλική φωνή του blues και της gospel, ηπου γεννημένη στο Ohio, μυήθηκε από μικρή στην παράδοση της Μαύρης Αμερικάνικης Μουσικής. Η πολυτάλαντη Jan (όπως την αποκαλούν) ξεκίνησε την καριέρα της την δεκαετία του 60’, ενώ στην επόμενη δεκαετία συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Sammy Davis Jr., ο Lloyd Bridges, o Frank Sinatra Jr. ή ο Lionel Hampton ενώ παράλληλα θα γίνει γνωστή και ως ηθοποιός παίζοντας στην σειρά “Days of our lives”. Μετά θα κληθεί να ανοίξει το show για την Joan Armatrading και τον B.B King ενώ θα τραγουδήσει και στην βράβευση του Desmond Tutu στην απονομή των Νόμπελ. Ανάμεσα στις πολλές συνεργασίες της με θρύλους του blues ξεχωρίζουν αυτές του Rockin Dopsie, του Buddy Guy, του Champion Jack Dupree, της Linda Hopkins και του Luther Allison.https://www.janice-harrington.com/index.htmlΟι, χωρίς αμφιβολία εδώ και χρόνια η πιο αυθεντική blues μπάντα της Αθηναϊκής σκηνής. Ο ηλεκτρικός τους ήχος δονεί την πόλη για 31 χρόνια (!) και έχει συνοδεύσει θρύλους του blues όπως ο Louisiana Red, o Guitar Shorty, ο U.P Wilson, o Lurrie Bell, η Big Time Sarah, o Eddie C. Campbell και τόσοι άλλοι. Με σαφή την προτίμηση στο feeling και τον ήχο του Chicago, οι Blues Cargo είναι γνώστες της αίσθησης στη φόρμα του blues αλλά κι αυτού καθαυτού του ήθους της μουσικής αυτής.Η Jξαναβρίσκονται λοιπόν μαζί στην σκηνή του Ορφέα για 3η φορά μέσα σε 20 χρόνια για 3 ημέρες…. and the Blues is alive and Well!!Facebook event: https://www.facebook.com/events/2417605228486795/ Ώρα έναρξης: 22:30Είσοδος: 10ευρώ (Δεν περιλαμβάνει ποτό)Φωκίωνος Νέγρη 25ΑθήναΚλήση 21 0866 8544