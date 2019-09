OCEANDVST, JACK IN THE BOX: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου @ Six D.O.G.S

OCEANDVST + Jack in the Box Live

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Είσοδος 6 ευρώ

Jack in the box









Δελτίο τύπου





Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση τους με τον Solmeister και τους WNC και έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ της χώρας μας όπως Schoolwave Festival και Street Mode festival, οι OCEANDVST επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μοναδικό show που όπως υπόσχονται και οι ίδιοι θα μείνει αξέχαστο. Έχοντας κυκλοφορήσει πρόσφατα το καινούριο τους single "Isn't Love Supposed to be a Good Thing?" αλλά και το παλιότερο EP "Escape Route" πρόκειται να μας παρουσιάσουν μερικά από τα καινούρια τους κομμάτια και μάλιστα πολλά από αυτά για πρώτη φορά!Πρόκειται για ένα συγκρότημα με όραμα να επαναφέρει το συναίσθημα, την αγνότητα και τον αυθορμητισμό στη μουσική με τον δικό τους τρόπο μέσα από τον rock και punk ήχο τους! Ο πήχης είναι ήδη ψηλά και εξακολουθεί να ανεβαίνει! Εσυ θα το χάσεις?Social Media:Facebook – https://www.facebook.com/oceandvstofficial Instargram - https://www.instagram.com/oceandvst_official You Tube - https://www.youtube.com/c/OCEANDVST Spotify - https://bit.ly/2KEsXRL Music:Isn’t Love Supposed to Be a Good thing? - https://youtu.be/mobf100mVPg Set Me free - https://youtu.be/DNPQCsMnEsE Stay - https://youtu.be/abEiMUOlLtQ InterviewsVice - https://www.vice.com/gr/article/9kxgg7/oi-oceandvst-einai-h-nea-mpanta-poy-8eloyme-na-akoyseis Max mag - https://www.maxmag.gr/synenteukseis/oceandvst ***Το 2015 τρεις σχολικοί φίλοι, Νίκος Καρυστινός (bass), Οδυσσέας Μουμτζάκης (drums), Θανάσης Λώλος (guitar) δημιούργησαν ένα μικρό σχήμα και έπαιζαν κυρίως μπλουζ και κλασική ροκ. Μετά από δύο χρόνια έκαναν μια μεγάλη παύση λόγω σπουδών. Επέστρεψαν ως Jack In the box το 2019 με δύο καινούργιες εισόδους τον Λευτέρη Τσαμαντάνη και την Δώρα Αρβανίτη (vocals, keyboards). Μετά από το πρώτο τους καλοκαιρινό live στην Αθήνα το 2019, πλέον ακολουθούν το δρόμο της alternative rock με covers αλλά και με δικιά τους καινούργια μουσική.