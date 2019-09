PROJECT RENEGADE : Special guest στη συναυλία των EVANESCENCE στο Κίεβο

Οιspecial guest στη συναυλία τωνστις 20 Σεπτεμβρίου στο Κίεβο της Ουκρανίας.Έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στη Ευρώπη πλάι σε σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως οι Bullet for my Valentine.Στην κορυφαία στιγμή - μέχρι τώρα - της πορείας τους θα εμφανιστούν σαν special guest στην συναυλία των τεράστιων EVANESCENCE στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου.Οι PROJECT RENEGADE ανεβαίνουν στην σκηνή του stereo plaza στο Κίεβο για μια ξεχωριστή εμφάνιση,όπως κάνουν κάθε φορά.Facebook event:Facebook Page: https://www.facebook.com/prenband Bandcamp Page: https://projectrenegade.bandcamp.com Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCX5zHAKWh35oPsbHANEbI3w Spotify: http://bit.ly/Cerebra_Spotify ReverbNation: https://www.reverbnation.com/projectrenegade Project Renegade - Natural Born Killer (Official Live Video)Pressure Official Music Video Link:One of the Crowd Music Video Link:Live Performance Video Links:- The New Joker-Over the Wall Festival- Natural Born Killer- Piraeus Academy supporting Bullet For My Valentine (fanmade)- Natural Born Killer-Female Metal Event (fanmade)Festival Vlogs:- Female Metal Event Vlog-Voices of the Succubi Vlog