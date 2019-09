ThisIsHell Vol.3: Σάββατο 25 Ιανουαρίου με FORAY BETWEEN OCEAN και MASK OF PROSPERO @ Temple Athens

ThisIsHell Vol.3





FORAY BETWEEN OCEAN

"As Serenity Drowned Presentation" Live Show.





Special Support

MASK OF PROSPERO





#foraybetweenocean #asserenitydrowned

#ThisIsHell

FORAY BETWEEN OCEAN.

MASK OF PROSPERO

FORAY BETWEEN OCEAN

MASK OF PROSPERO

Η κόλαση έχει πάρα πολλά πρόσωπα, αλλά στις 25 Ιανουαρίου 2019 η κόλαση θα έχει και μοναδικό πρόσωπο και αυτό είναι το progressive Death/Deathcore metal.This is Hell λοιπόν Vol 3 το έτος 2020. Δύο metal σχήματα, που τιμούν το ιδίωμα αυτό, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τον ακραίο χώρο, πραγματοποιούν μια συνάντηση κορυφής, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στο TEMPLE ATHENS (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα), με σκοπό να δημιουργήσουν μία προσωποκεντρική ηχητική κόλαση που μοιραία θα οδηγήσει στους πιο μεγάλους εφιάλτες που έχετε δεί ποτέ ξύπνιοι.Οι Foray Between Ocean, έχοντας πλέον στην φαρέτρα τους και το δεύτερο επίσημο άλμπουμ τους “As Serenity Drowned” που κυκλοφόρησε παγκοσμίως από την MIASMA RECORDS στις 6 Ιουλίου, έρχονται για να μας το παρουσιάσουν αυτούσιο, καθότι το φετινό This Is Hell συμπλέει στους χαώδεις ωκεανούς του νέου δίσκου των FBO. Η παρουσίαση δίσκου λοιπόν θα γίνει με μια ιδιαίτερη παραγωγή στον ΝΑΟ των FBO το Temple Athens, που τους φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γεγονός που θα κάνει αυτή τη συναυλία τους ακόμη πιο ιδιαίτερη. Μετά τα δύο συνεχόμενα sold out οι FBO έρχονται με θηριώδη riff και horror ατμόσφαιρα να μας παρουσιάσουν το “As Serenity Drowned” που έχει ήδη την καθολική αποδοχή όλου του τύπου Ελληνικού και Ξένου.Οι Mask of Prospero είναι μια μοντέρνα Progressive Metal μπάντα από την Αθήνα. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2014 από τον Χρήστο Κοντούλη και Πάνο Κοτταρά και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ ”The Observatory” τον Απρίλιο του 2018 και έχουν ήδη γράψει τα απαραίτητα χιλιόμετρα πάνω στην σκηνή παρουσιάζοντας το άλμπουμ τους και σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Αυτή τη περίοδο το συγκρότημα περνάει την πιο παραγωγική και δημιουργική εποχή του και ετοιμάζουν ήδη το δεύτερο τους άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020.Links:More TBA Soon.