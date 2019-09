WHY NOT?: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου @ Architecture

WHY NOT? – live @ Architecture - Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου













Τοοιανεβαίνουν στην σκηνή τουγια να ροκάρουν όπως μόνο αυτοί ξέρουν!!Στο πρώτο δυνατό live της σεζόν η καθιερωμένη πια classic rock μπάντα θα παρουσιάσει τραγούδια από τη πρόσφατη κυκλοφορία της «Keep Rockin’», καθώς και γνωστές διασκευές τραγουδιών από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας rock σκηνής.Η Μαρία Στεφανιδάκη μαζί με τους Περικλή Παλαμιώτη, Θόδωρο Μοτάκη και Γιάννη Γκούφα on stage μας δείχνουν τον λόγο που οι Why Not? γνωρίζουν να ροκάρουν και το κάνουν καλά.Θα το διαπιστώσετε!Σάββατο 21 ΣεπτεμβρίουDoors open 21:30Είσοδος 5 ευρώArchitecture Rock Café – Live StageΟύλωφ Πάλμε 23ΖωγράφουΤηλ 210-7472907Official linksALBUM ”KEEP ROCKIN” – ALL SONGS – VIDE0