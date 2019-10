Οι Airbourne έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Backseat Boogie" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Boneshaker" που θα κυκλοφορήσει μέσω της Spinefarm Records στις 25 Οκτωβρίου.





"Boneshaker" tracklist:

"Boneshaker"

"Burnout The Nitro"

"This Is Our City"

"Sex To Go"

"Backseat Boogie"

"Blood In The Water"

"She Gives Me Hell"

"Switchblade Angel"

"Weapon Of War"

"Rock 'N' Roll For Life"