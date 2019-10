APOCALYPTICA: Κυκλοφορούν νέο άλμπουμ. Video για το νέο single "Ashes Of The Modern World"

CD Mediabook

Heavy-weight double vinyl with etching artwork housed in a 6-panel gatefold with 12” 20- page booklet

Deluxe D2C bundles

Digital Download and Streaming





Η cello rock μπάντα από τη Φινλανδία, οι, κυκλοφορεί νέο άλμπουμ, με τίτλοΤο πρωτοποριακό, cross-genre κουαρτέτο, επιστρέφει στις ρίζες του, χωρίς φωνητικάΤο ντεμπούτο video/single,, κυκλοφορεί σήμερα«Είναι πολύ δύσκολο να εκφραστείς χωρίς στίχους, αλλά στο “Cell-0”, βρήκαμε σωματίδια του σύμπαντος που μας ήταν μέχρι τώρα άγνωστα. Εκατομμύρια νότες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μουσική, ακριβώς όπως εκατομμύρια κύτταρα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ζωή και όταν οπτικοποιήσεις όλο αυτό, εμφανίζονται παρόμοια υποδείγματα». – Cell-0Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019 – Γεμάτο από μία επική ζωή από την εποχή του Μπαρόκ καθώς κι ενέργεια, το “Cell-0”, το ένατο στούντιο άλμπουμ των Φινλανδών, πολύ-πλατινένιών cello-rockers, APOCALYPTICA, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2020 από τη Silver Lining Music. Η ηχογράφηση του “Cell-0” ακολούθησε ένα τετραετές διάλειμμα ανάμεσα στους δίσκους, που έδωσε στο συγκρότημα - Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen και Mikko Sirén, όλοι τους μουσική με κλασική παιδεία- μία φρέσκια προοπτική κι επηρέασε τον τρόπο που προσεγγίζουν τη νέα μουσική. Το “Cell-0” είναι το πρώτο instrumental άλμπουμ για το κουαρτέτο τα τελευταία 17 χρόνια και βρήκε τους μουσικούς να προκαλούν τους εαυτούς τους ώστε να ανακαλύψουν νέα «χρώματα κι αρώματα» στα όργανά τους. Το “Ashes of the modern world”, είναι το πρώτο single και video clip που κυκλοφορεί σήμερα. Το δυναμικό video, σκηνοθετήθηκε από τον βραβευμένο Φινλανδό φωτογράφο/εικονολήπτη, Ville Juurikkala, ο οποίος έχει δουλέψει με ποικίλους κι εξέχοντες καλλιτέχνες, από τους GUNS N’ ROSES και τους AEROSMITH, μέχρι τον τραγουδιστή της όπερας, Andrea Bocceli. Δείτε το video εδώ.Το “Cell-0” θα είναι διαθέσιμο σε πολλές και διαφορετικές εκδόσεις και μπορεί να το προ-παραγγείλει κανείς από το www.apocalyptica.com Με την παραγωγή να έχει γίνει από τους APOCALYPTICA, την μίξη από τον Andrew Scheps (RED HOT CHILI PEPPERS, Lana Del Rey, METALLICA και BLACK SABBATH) και την ηχογράφηση στα Sonic Pump Studios στο Ελσίνκι, το “Cell-0” βρίσκει την μπάντα να ίπταται σε αιθέρια ύψη με το “Ashes of the modern world”, ενώ κατευθύνεται μετωπικά στο επιθετικό thrash “cello-riffery”, με το “En route to mayhem”.Αντί να έχει ως στρατηγικό σχέδιο να γράψει single, η μπάντα προσέγγισε το “Cell-0” ως ένα πλήρως διαμορφωμένο έργο τέχνης, που συνδέει τις σωστές λεπτομέρειες και αποχρώσεις με την ενέργεια ενός πραγματικού cello-metal συγκροτήματος. Πιέζοντας τους εαυτούς τους να βρουν άλλα μέρη κι επίπεδα στην μουσική τους, οι APOCALYPTICA κατέληξαν σε ορισμένες φαινομενικά ανορθόδοξες μεθόδους και συναισθήματα, όσο προχωρούσαν στη δημιουργική διαδικασία. Ο Eicca Toppinen λέει: «Αυτά τα νέα τραγούδια, έχουν τόσα πολλά στρώματα και είναι τόσο περίπλοκα που δεν είναι πάντα εύκολο να τονίσεις περί τίνος πρόκειται. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η ομορφιά της instrumental μουσικής, ότι ο ακροατής πάντα μπορεί να νιώσει τα ίδια τραγούδια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτός είναι κι ένας λόγος που δεν θέλουμε να εξηγούμε τα τραγούδια προτού τα ακούσει και τα νιώσει κανείς».Για να υποστηρίξουν την κυκλοφορία του “Cell-0”, οι APOCALYPTICA θα περιοδεύσουν με τους SABATON σε μία ευρωπαϊκή περιοδεία που θα περάσει από 15 χώρες και 23 αρένες και θα ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου 2020 στη Ζυρίχη της Ελβετίας. «Σχεδιάζουμε την περιοδεία για το “Cell-0” να είναι στο επόμενο στάδιο σε σχέση με το πώς σκεφτόμαστε την απόδοσή μας», συμπλήρωσε ο Toppinen, «επειδή δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλο τρόπο». ι APOCALYPTICA έρχονται στη χώρα μας πριν την κυκλοφορία του δίσκου, για δύο εμφανίσεις, στις 31/10 στην Αθήνα (Piraeus 117 Academy) και στις 1/11, στη Θεσσαλονίκη (Fix Factory Of Sound) , στα πλαίσια της επετειακής περιοδείας για το “Plays Metallica by four cellos”.Οι APOCALYPTICA είναι:Eicca Toppinen – τσέλοPerttu Kivilaakso – τσέλοPaavo Lötjönen – τσέλοMikko Sirén – ντραμςΓια περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: www.apocalyptica.com