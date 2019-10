Bat Signal και Warning σε κοινή Ευρωπαϊκή περιοδεία

BALKANIAN JAWBREAKERS EUROPEAN TOUR 2019





Bat Signal

Warning!





To Midnight Punk τωνκαι οι Hardcore Punk ήχοι των! ξεκινούν μια Ευρωπαϊκή περιοδεία με 14 προορισμούς αυτόν τον Νοέμβριο! Μετρώντας ήδη ένα επιτυχημένο ανοιξιάτικο τουρ μαζί, τα δυο συγκροτήματα ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για μια σειρά από high-voltage εμφανίσεις.Έχοντας σχηματιστεί το 2014 στην Θεσσαλονίκη, οι Bat Signal έχουν ήδη στο ενεργητικό τους 3 κυκλοφορίες και 4 Ευρωπαϊκά tour. H μουσική τους αποτελεί μια ιδιόμορφη μίξη επιθετικότητας και μελωδίας, αυτοπροσδιοριζόμενη ως “Midnight Punk”. Έχουν συνεργαστεί δισκογραφικά με αρκετά Labels σε Ελλάδα, Ευρώπη και Νέα Υόρκη.Με αφορμή το νέο τους 7” single και το πρώτο τους video clip (Like a Drug) που κυκλοφόρησαν το Φθινόπωρο, φεύγουν για ένα νέο tour πριν επιστρέψουν στις ηχογραφήσεις του 2ου τους LP, “True Black”.FFO: The Misfits, Turbonegro, Social distortion, The DwarvesFacebook: https://www.facebook.com/batsignalband Instagram: https://www.instagram.com/batsignal_official Youtube: https://youtu.be/YTCHgRgeH_4 Spotify: https://open.spotify.com/artist/6rdV9n7pD2zXEYTvI0AbNp Bandcamp: https://batsignal.bandcamp.com Website: https://terminalrecords.net/Bat-Signal/ Οι Warning! αποτελούν ένα από τα πλέον ξεχωριστά σχήματα της Terminal Records, και ο ήχος τους είναι ένα μείγμα επιρροών απο διάφορα παρακλάδια του Hardcore Punk από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Με ένα 7” και ένα Ευρωπαϊκό tour στο ενεργητικό τους και εκρηκτική σκηνική παρουσία, είναι έτοιμοι για να κυκλοφορήσουν σύντομα το 2ο τους 7” και να περιοδεύσουν όσο περισσότερο γίνεται.FFO: Deathreat, Warcry, Discharge, DarkthroneSpotify: https://open.spotify.com/artist/2DHdnpuUXxpAyPhGN8iuyi Bandcamp: https://terminalrecords.bandcamp.com/album/warning Facebook: https://www.facebook.com/terminalrecords Instagram: https://www.instagram.com/terminal.records Youtube: https://youtu.be/sEMRPwOSgJQ Website: https://terminalrecords.net/Warning