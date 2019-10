COSMONUTS, JAY'S WAZE: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου @ ΙΛΙΟΝ plus

Δελτιο τύπου





Cosmonuts + Jay’s Waze Live

ΙΛΙΟΝ plus

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 20:30

Συναυλία ξεκινάει στις 21:30

Είσοδος 6 ευρώ





Cosmonuts



***



Jay’s Waze Καλύτερο rock συγκρότημα του πλανήτη το πρωί, διαγαλαξιακοί καουμπόηδες όταν δύσει ο ήλιος. Οι JAY’S WAZE έρχονται από τον Πειραιά και είναι πανέτοιμοι για ακόμα ένα δυνατό live performance.



*(Υ.Γ. Για την διευκόλυνση σας θα χρειαστείτε τα παρακάτω: ποτό (της επιλογής σας), αδιάβροχα εσώρουχα, ζευγάρι κουλ γυαλιά ηλίου)



See you there.



Links:Facebook: https://www.facebook.com/cosmonutsband Bandcamp: https://cosmonuts.bandcamp.com YouTube: https://bit.ly/2Gox55b Spotify: https://goo.gl/mNrViM Instagram : https://www.instagram.com/cosmonuts_band ***Καλύτερο rock συγκρότημα του πλανήτη το πρωί, διαγαλαξιακοί καουμπόηδες όταν δύσει ο ήλιος. Οι JAY’S WAZE έρχονται από τον Πειραιά και είναι πανέτοιμοι για ακόμα ένα δυνατό live performance.*(Υ.Γ. Για την διευκόλυνση σας θα χρειαστείτε τα παρακάτω: ποτό (της επιλογής σας), αδιάβροχα εσώρουχα, ζευγάρι κουλ γυαλιά ηλίου)See you there.Like JAY’S WAZE on Facebook: https://www.facebook.com/jayswazeband Follow JAY’S WAZE on Instagram: https://www.instagram.com/jayswaze/?hl=en Subscribe to JAY’S WAZE on YouTube: https://tinyurl.com/y4eat3pk

Οί Cosmonuts είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 2013 στα Χανιά της Κρήτης. Ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Παντελής Κιάσσος, τα αδέρφια Πέτρος και Γιάννης Πανηγυράκης και ο Χρήστος Κλαριδόπουλος, όλοι με διαφορετικά καλλιτεχνικά backgrounds, που δένουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνδυάζουν τους Beatles και τον Hendrix με τους Porcupine Tree και τους Mogwai. Αγαπούν το ζεστό αναλογικό ήχο, τη ζωντάνια της συναυλίας και της live ηχογράφησης, τα χρώματα και τις εικόνες της μουσικής. Το καλοκαίρι του 2017 ηχογραφούν και κυκλοφορούν το πρώτο τους ΕΡ με τίτλο Holidays in Andromeda και το παρουσιάζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποκορύφωμα το live στο ιστορικό An Club. Highlight του καλοκαιριού ήταν η συμμετοχή τους στο Rock Under The Clock Festival 2019 παρέα με 1000mods, ενώ παράλληλα δουλεύουν και νέες ιδέες με σκοπό τη δημιουργία του πρώτου τους LP.