CULT OF THE AMPS vol. III: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, pre-party @ White Noise

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, μια ημέρα πριν από το CULT OF THE AMPS vol. III στο Gagarin 205 με τους TUBER, CHURCH OF THE SEA, MESSAGE IN A CLOUD και GHONE, το White Noise υποδέχεται το pre-party του φεστιβάλ, με μπόλικη μουσική, κληρώσεις προσκλήσεων/merch και την καλύτερη διάθεση!