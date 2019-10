Exomnia, Saddayah, Spit the Blood, Okwaho: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου @ Crow Live Stage

Τέσσερα συγκροτήματα του ακραίου ήχου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας υπόσχονται μία πολύ δυνατή βραδιά στη σκηνή του Crow Club!





Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

CROW LIVE STAGE (Σινώπης 27, Αμπελόκηποι)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• Προπώληση: 6€

Σημεία προπώλησης:

Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22 - 210.3304133)

Saddayah (RO)

Exomnia

Spit The Blood

Οι Saddayah, μας έρχονται από την Ρουμανία, και θα μας παρουσιάσουν το ντεμπούτο τους full lenght album με τίτλο "Apopheny of Life" το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 μέσω της Loud Rage Music, ενώ πρόκειται να παίξουν και νέα τραγούδια. Έχοντας πραγματοποιήσει ήδη ένα tour στην Ρουμανία, οι death metallers θα επισκεφτούν την χώρα μας για πρώτη φορά.Links:Οι Θεσσαλονικείς melodic death metallers Exomnia θα μας παρουσιάσουν για πρώτη φορά την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά “Aftermath” που κυκλοφορεί απο την Alcyone Records.Αν είστε οπαδοί των γρήγορων κι επιθετικών riffs και των πιασάρικων μελωδιών και λατρεύετε την Σκανδιναβική melodic death metal σκηνή, τότε οι Exomnia πρόκειται να ικανοποιήσουν τα μουσικά ακούσματά σας.Links:To power trio των Spit the Blood δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2013. Η βάση των τραγουδιών τους είναι το old school thrash metal, ενισχυμένο με αρκετά groove στοιχεία για να μη μένει κανείς ακίνητος στις live εμφανίσεις τους.Κυκλοφόρησαν τον ομότιτλο δίσκο τους το 2016 ("Spit the Blood", Symbal of Domination Prod.) και τον προηγούμενο χειμώνα κυκλοφόρησαν το single τους "Red Finger". Τώρα πια, ηχογραφούν ήδη τον δεύτερο full length δίσκο τους.Έχουν μοιραστεί τη σκηνή σε gigs και festivals με αρκετές μπάντες της αθηναΐκής σκηνής, όπως Yovel, Beyond Perception, Risabov, Progress of Inhumanity, Vios και άλλους.Την Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου, θα βρεθούν για πρώτη φορά στο ίδιο stage με τους Exomnia από τη Θεσσαλονική και τους Saddayahαπό τη Ρουμανία.Links:Contact: spittheblood@yahoo.gr Οι τρεις Okwaho (λύκος στη γλώσσα των Μοΐκανών) ξεκίνησαν να παίζουν μουσική μαζί το 2013. Ο ήχος τους είναι ένα κράμα doom και sludge metal, με δόσεις stoner τοποθετημένες στρατηγικά στις συνθέσεις τους.Ηχογράφησαν το πρώτο demo τους δύο χρόνια αργότερα, το 2015, ενώ το 2017 κυκλοφόρησαν αυτοχρηματοδοτούμενα τον πρώτο full length δίσκο τους. Το 2018 "έντυσαν" με πρωτότυπο, δικό τους υλικό, την θεατρική παράσταση "Λέσχη Γονεοκτόνων" (σε κείμενο του Ambrose Bierce), όπου έπαιζαν ζωντανά όλο τον Φεβρουάριο. Φέτος, ετοιμάζονται να ηχογραφήσουν ένα concept EP και συνεχίζουν τις live εμφανίσεις τους.Έχοντας βρεθεί στο ίδιο line up με μπάντες όπως Nightstalker, Last Rizla, Nebula, Spineless, Automaton, Speedblow και άλλους, οι Okwaho είναι η ιδανικότερη επιλογή για την έναρξη της βραδιάς της 01 Νοεμβρίου!E-mail: okwahoband@gmail.com Επικοινωνία:Alcyone Records - info@alcyonerecords.com One:Woman:Company - riakal.owc@gmail.com CROW LIVE STAGE - t hecrowclubathens@gmail.com Event Info: Exomnia, Saddayah, Spit the Blood, Okwaho Live at Crow