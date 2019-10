GRAMM ELEVEN, COYOTE'S ARROW, I WILL NEVER. AGAIN: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου @ An Club

«Μου αρέσουν οι γυναίκες στο ροκ εν ρολ.

Οι γυναίκες είναι σαν κι εμένα ...αλλά με βυζιά!

Αν θέλουν να είναι τρελές, δεκτόν, γιατί κι εγώ είμαι τρελός μερικές φορές. Αν θέλουν να παίζουν rock, υπέροχα, γιατί κι εμένα μου αρέσει να παίζω rock. Αν είναι καλή τέχνη, είναι καλή τέχνη. Γαμώτο, μου αρέσουν οι γυναίκες!»

Lemmy Kilmister...









ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

GRAMM ELEVEN / COYOTE'S ARROW /I WILL NEVER. AGAIN

Starts 22:00 - Damage 5 e





GRAMM ELEVEN (PUNK 'n' ROLL)

COYOTE’S ARROW (Voodoo/groovy/Punk/rock)

I Will NEVER.AGAIN (Acoustic Punk Rock, Folk Rock, Acoustic Rock)









Οι Gramm Eleven δηλαδή η Joe με την εκρηκτική φωνή και παρουσία της, ο Woody των Panx Romana (κιθάρα, φωνητικά), ο Stone (μπάσο, φωνητικά) και ο Camel των Stress (τύμπανα), ξεκινούν πάντα να παίζουν μουσική τραγουδώντας τα συνθήματά τους.Περιπλανώμενοι για χρόνια στα underground ηχοτοπία των δρόμων της πόλης τους, γράφουν στίχους που ενθαρρύνουν την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη ενάντια στον ατομικισμό και την αποξένωση.Οι φωνητικές μελωδίες τους συνοδεύονται από έναν αστόλιστο και ωμό ήχο, γεμάτο με όσα περισσότερα ηλεκτρικά φορτία μπορούν να ξεράσουν οι ενισχυτές τους. Δεν ζεσταίνουν την μηχανή τους.Καρφώνουν άμεσα την ταχύτητα του punk’n’roll στο μουσικό τους όχημα και ξεκινούν, καλώντας μας να αποδράσουμε μαζί τους!YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWLXJC8-P9I3rVpXDQ9F0hw Facebook: https://www.facebook.com/grammeleven/ ---------------------------------------------Σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκ σκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους Deus Ex Machina (Δημ. Μανθος - Stavros Ex) και Nonmandol (Εύα Κολόμβου), δύο από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα.Με τη μία τους πλευρά στραμμένη στην ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και με την άλλη, στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης, δίνουν το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.Λατρεύουν να ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, εισάγοντας μια νέα πρόταση στο μουσικό τοπίο της Αθήνας!Βουντού ρυθμοί, δυνατές μπασογραμμές, κιθαριστικά ξεσπάσματα, ένα εκπληκτικό ντουέτο ανδρικής και γυναικείας φωνής, ξεσηκωτικά ρεφρέν και ηχητικά στοιχεία από μακρινές μουσικές κουλτούρες, ίχνη του παγκόσμιου πολιτισμού των ανθρώπων, που αντλεί δύναμη από τη γη για να διεκδικήσει τον ουρανό!Discography:2015 Desert (E.P.)2018 Αho (L.P)COYOTE'S ARROW•JIM MANTHOS - GUITAR (DEUS EX MACHINA)•STAVROS EX – VOCALS, ΚΡΟΥΣΤΑ (DEUS EX MACHINA)•ΕVA KOLOMVOU: DRUMS, WATER DRUMS, BACKIN VOCALS (NONMANDOL, LUNACY BOOTH, POP IN NOISE, SOUL RESISTANCE)•MARIA KEISOGLOU: BASS (SOUL RESISTANCE)•GEORGE KALOFOUTIS: GUITAR•ΕFTYXIA MANTHOU: - BACKING VOCALS, DAN MOI, KAZOO---------------------------------------------Η Νάντια με την κιθάρα της αρκούν! Σόλο μουσικό project που είναι ικανό να σε ταξιδέψει από την άμμο των παραλιών ως και τα σκληρά τσιμέντα της πόλης.Με ακουστικό πάντα ήχο μιας κιθάρας και μιας φωνής ξεδιπλώνει άνετα folk rock/acoustic και punk στοιχεία παραπέμποντας στους Dead Moon, Βad Religion και Social Distortion.#rocknroll #voodoo #punkrock #girlpower #GRAMMELEVEN #COYOTESARROW #IWILLNEVERAGAIN