LEPROUS: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου @ Fuzz Club

Leprous





Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020





Fuzz Club





Παγιδευμένοι στην τελειότητα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Leprous είναι το σημαντικότερο και το πιο ενδιαφέρον συγκρότημα στο χώρο του progressive τα τελευταία 10 χρόνια. Οι Νορβηγοί έχοντας δημιουργήσει 6 εκπληκτικά album μεγαλώνουν διαρκώς και πλέον, όχι άδικα, αποτελούν μία καλλιτεχνική οντότητα που κάθε νέο της album συζητιέται, αναλύεται, βιώνεται και αποτελεί σημείο τομής ανάμεσα σε ανθρώπους με ετερόκλητα μουσικά γούστα. Οι Leprous ξεπερνούν τα ιδιώματα και απευθύνονται γενικότερα στους φίλους της ασυμβίβαστής, προκλητικής και βαθιά συναισθηματικής τέχνης.Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Notodden της Νορβηγίας το 2011 από τον τραγουδιστή και keyboeard-ίστα Einar Solberg και τον κιθαρίστα Tor Oddmund Suhrk και το 2009 το πρώτο τους album με τίτλο "Tall Poppy Syndrome" κυκλοφόρησε από την γνωστή για το επιλεκτικό της γούστο Sensory Records.To 2011 κυκλοφορούν τη δεύτερη τους δουλειά με τίτλο "Bilateral". Πρόκειται για το δίσκο που έστρεψε το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας του κοινού στο συγκρότημα το οποίο είχε αρχίσει πλέον να διαμορφώνει την ισχυρή του προσωπικότητα. Θα έπρεπε να περάσουν δύο ακόμα χρόνια και να κυκλοφορήσει το τρίτο τους album το κλασσικό σήμερα "Coal" ώστε οι πάντες να συμφωνήσουν πως οι Leprous είναι μία ξεχωριστή περίπτωση μπάντας με ξεκάθαρο μουσικό όραμα που δεν γνωρίζει περιορισμούς, με έντονη εσωτερικότητα και με έναν από τους καλύτερους frontmen που γέννησε ποτέ η σκηνή του prog.To 2015 επανέρχονται στο προσκήνιο με το "The Congregation" το album που οι περισσότεροι συμφωνούν πως ήταν το καλύτερό τους μέχρι εκείνη τη στιγμή και με το "Malina" του 2017 επιχειρούν μία διακριτή αλλαγή στον ήχο τους για την οποία, με την άνεση που μας προσφέρει πλέον ο χρόνος, μπορούμε να πούμε πως ήταν άκρως επιτυχημένη και τους οδήγησε στο επόμενο στάδιο της δημιουργικότητας τους. Κάτι που απολαμβάνουμε στο φετινό "Pitfalls" ένα δίσκο που έχει αποθεωθεί από κριτικούς και οπαδούς και όχι άδικα έχει χαρακτηριστεί ως η κορυφαία στιγμή του prog για το τρέχον έτος.Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι Έλληνες οπαδοί, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το συγκρότημα σε κάθε σχεδόν βήμα της πορείας του, να συνδεθούν και να μεγαλώσουν μαζί του. Από την πρώτη τους εμφάνιση ως support των Therion το 2010 και των Amorphis το 2011 στη sold out συναυλία τους στο AN και μετά την ‘προαγωγή’ τους στη μεγάλη σκηνή του Fuzz όπως και την θέση τους στο billing της τελευταίας συναυλίας των Slayer στην Ελλάδα, οι Leprous έχουν αποδείξει πως σε κάθε περιβάλλον και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έχουν μεγάλη πιστή στο υλικό τους και πάντα παρουσιάζουν εκπληκτικά show, κάτι που χωρίς αμφιβολία αναμένεται να γίνει και στις 15 Φεβρουαρίου στο Fuzz. Απολαμβάνουμε αυτό το συγκρότημα από την πρώτη μέρα και είμαστε ευτυχείς που είμαστε μαζί τους αυτή τη στιγμή που πλέον αποτελούν μία παγκόσμια δύναμη στο χώρο της μουσικής και ‘συμβαίνουν’ παντού. Άχαστοι με κάθε πιθανή έννοια.Τιμή εισιτηρίου:(περιορισμένη προπώληση) -(προπώληση) -(Ταμείο)Σημεία προπώλησης: VIVA kiosk – Σύνταγμα, Wind, Viva Spot Τεχνόπολης, Metal Era, No Remorse Records , Reload Stores, Seven Spots, και Monsterville.On-line: www.viva.gr