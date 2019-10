POTERGEIST: Παρασκευή 29 Νοεμβρίου @ An Club w/ Dendrites και Voidnaut

Potergeist "Rain Over Hell" ( Live Release Party ) @ An Club!!!





Παρασκευή 29 Νοεμβρίου οι Potergeist γιορτάζουν στο AN club 'official' την κυκλοφορία του 5ου full-length album τους "Rain Over Hell" που κυκλοφορεί 28 Οκτωβρίου από την Ikaros Records σε βινύλιο και CD.





Με τις κιθάρες να σε κυριεύουν απο το 1ο δευτερόλεπτο, εκρηκτικά solos που σε ανυψώνουν, παθιασμένοι ρυθμοί, τύμπανα στοιβαρά και γκρουβάτα, όγκος, ενέργεια και δύναμη! Οι Potergeist, επιστρέφουν πιο ισχυροί απο ποτέ με το αδάμαστο ''Rain Over Hell''





Παρούσες οι αδελφικές μπάντες των Dendrites και Voidnaut.





Εισιτήρια στην είσοδο του An Club (Σολωμού 13, Εξάρχεια).





Doors Open: 20:30 - Show Starts: 21:00 - Damage: 8 Euros

POTERGEIST

DENDRITES

VOIDNAUT





Οι Potergeist είναι μια southern metal / stoner rock μπάντα απο την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2004 και έχουν κυκλοφορήσει 4 full-length albums:"Southwards" (Burning Star records, 2007)."Muddy Mermaids" (Warner Music 2012)."Swampires (Distroball Productions, 2014). Produced by David Castillo (Katatonia, Opeth, Draconian, Amon Amarth, Inme, Nasum) with artwork by Angry Blue (Guns and Roses, Danzig, Faith No More, Slayer, Melvins etc)."Crocodile tears" (Garden of Dreams Records, 2015). Produced by Pete Rutcho (Falling In Reverse, The Ghost Inside, Deez Nuts, Revocation, Bury Your Dead, Havok, Seemless etc) with artwork by Angry Blue.Το "Rain Over Hell" είναι το πέμπτο κατά σειρά full-length album των Potergeist σε παραγωγή δική τους και θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου 2019 απο την Ikaros Records.Στην διάρκεια της ύπαρξης τους, οι Potergeist έχουν μοιραστεί την σκηνή με τεράστια ονόματα της rock και metal σκηνής, όπως οι Lynyrd Skynyrd, Monster Magnet, Pro Pain, The Haunted, The Shrine, Kylesa, Paradise Lost, Black Label Society, Corrosion of Conformity.Latest Official Release----------------------Rain Over Hell (Ikaros Records, 2019).Preorder Vinyl via Vinyl Monster at: http://www.vinylmonster.gr/index.php?route=product/product&product_id=8138&search=potergeist Stream on Spotify: https://open.spotify.com/album/7iFzoE2BF2SvTO5OfIIHdo Bandcamp: https://potergeistswamp.bandcamp.com Follow on Facebook: https://www.facebook.com/potergeist Οι Dendrites είναι μια groovy southern stoner rock μπάντα απο τον Βόλο. Δημιουργήθηκαν το 2014 και ο ήχος τους ενώνει τα vibes του μοντέρνου Αμερικάνικου Νότου με τις καλύτερες στιγμές των 90s (Alice in Chains, Soundgarden) και την groovy αισθητική των Pantera, Down και BLS. Έχουν κυκλοφορήσει 2 full-length albums:"Dendrites" (Self-Released, 2016). Produced in its entirety by the band at Red Goat Home Studios by Thanasis Timplalexis and Dendrites."GROW" (Ikaros Records, 2019). Recorded by Dendrites and Thanasis Timplalexis, Mixed by Psychon Nyne (Septic Flesh) at SoundAbuse Productions, Mastered by Steve Lado (Tardive Dyskinesia) with artwork by Bewild Brother.Η τελευταία τους δουλειά με τίτλο GROW κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 απο την Ikaros Records σε ltd edition βινύλιο, 300 κόπιες σε όλο τον κόσμο (black, hand-numbered, w/ download code) και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές απο webzines και μουσικά περιοδικά στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πρόσφατα, το GROW κυκλοφόρησε και σε super ltd 1st edition digipack CD (100 κόπιες, hand-numbered, w/ 8-page booklet, artwork by Bewild Brother) και διατίθεται αποκλειστικά μέσω της μπάντας στα lives shows για την προώθηση του δίσκου.Μέχρι σήμερα, οι Dendrites έχουν μοιραστεί την σκηνή με ονόματα όπως Brant Bjork, Naxatras, Planet of Zeus, 1000Mods, The Re-Stoned, Nightstalker, Kadavar, Tardive Dyskinesia, Septic Flesh.Latest Official Release----------------------GROW (Ikaros Records, 2019).Order Vinyl via Vinyl Monster: http://bit.ly/order_growStreaming: http://bit.ly/stream_grow Bandcamp: http://bit.ly/download_grow Follow on Facebook: https://www.facebook.com/dendritesband Οι Voidnaut είναι μια metal μπάντα απο την Αθήνα. Δημιουργήκαν το 2013 απο τον Κώστα Κρίκο και τον Steve Venardo σαν ένα small project. Σύντομα, με την προσθήκη του Κώστα Αλεξάκη (drummer of Acid Death) και του Κώστα Τασάκου (ex-Double Square) οι Voidnaut ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω σε δικές τους συνθέσεις σαν full-fledged band το 2015, με επιρροές απο Disturbed και Pantera και τον ήχο του Αμερικάνικου Heavy.Το "Nadir" (7Hard/7Us Records, 2019) είναι το πρώτο full-length album των Voidnaut σε παραγωγή και μίξη του Fotis Benardo (SixforNine, ex-Septic Flesh) στα Devasoundz Studios και mastering απο τον Steve Lado (Tardive Dyskinesia).Latest Official Release----------------------"Nadir" (7Hard/7Us Records, 2019).Order CD Via 7Hard Records: http://www.7hard.de Stream on Spotify: https://open.spotify.com/album/5RXyzdCgl1ERrT1hqYxcs2 Follow on Facebook: https://el-gr.facebook.com/Voidnaut/