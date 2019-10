RAGNAROK: Video για το νέο κομμάτι "Chapel Of Shadows"

Μετά το "The Great Destroyer" οι Ragnarok παρουσιάζουν το κομμάτι "Chapel Of Shadows" απο το επερχόμενο ένατο άλμπουμ με τίτλο "Non Debellicata" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου. Ακούστε παρακάτω το "Chapel Of Shadows" μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.