RIVERSIDE: Τον Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Βρισκόμαστε στην Πολωνία, στις αρχές των 00s.Δύο μουσικοί που, εκτός από το όνομα, μοιράζονται και τα μουσικά γούστα, ξεκινούν να πειραματίζονται πάνω στην metal και την progressive rock της δεκαετίας του '70.Πρόκειται για τον Piotr Kozieradzki (ντραμς) και τον Piotr Grudziński (κιθάρα). Σύντομα στην παρέα εντάσσεται και ο πολυοργανίστας Mariusz Duda.Πρόκειται για έναν μουσικό γεμάτο ιδέες, που όταν δεν μιμείται τις μπασογραμμές του Geddy Lee των Rush, τραγουδάει και παίζει στο αρμόνιο συνθέσεις που θυμίζουν Genesis και Yes.Οι πρώτες πρόβες αποδεικνύονται ιδιαίτερα πετυχημένες και κάπως έτσι γεννιούνται οι Riverside, με τη συμμετοχή του Jacek Melnicki στα πλήκτρα (θα αντικατασταθεί το 2003 από τον Michał Łapaj).Το 2004, μετά από εμφανίσεις σε αρκετά venues της Βαρσοβίας, η τετράδα κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Out Of Myself.Ήδη από το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το δωδεκάλεπτο The Same River, οι Riverside συστήνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Οι ξεκάθαρες βρετανικές επιρροές (Pink Floyd, Marillion), το καλοκουρδισμένο παίξιμο του συγκροτήματος και η υποβλητική ερμηνεία του Duda χαρίζουν ένα ενδιαφέρον σύνολο.Η συνέχεια ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα με το ένα αψεγάδιαστο άλμπουμ να έρχεται μετά το άλλο.Το 2005 κυκλοφόρησε το Second Life Syndrome. To 2007 το Rapid Eye Movement και το 2009 το Anno Domini High Definition.Κάποια από αυτά τα άλμπουμ φτάνουν στην κορυφή των πολωνικών charts ή συγκαταλέγονται από δημοσιογράφους του εξωτερικού στα καλύτερα prog άλμπουμ της δεκαετίας.To 2016, μετά από την κυκλοφορία δύο ακόμα άλμπουμ (Shrine of New Generation Slaves-2013 και Love, Fear and the Time Machine-2015) οι Riverside βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή της πορείας τους.Ο Grudziński «φεύγει» ξαφνικά και πρόωρα από πρόβλημα υγείας.Η μπάντα χάνει για πάντα ένα μεγάλο μουσικό ταλέντο, αλλά κυρίως έναν πολύ καλό φίλο.Πολλές άλλες μπάντες θα επέλεγαν να σταματήσουν, όχι όμως οι Riverside. Ο Duda παίρνει το ρόλο (και) του βασικού κιθαρίστα και δημιουργεί ένα άλμπουμ που διατηρεί τη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόκειται για το Wasteland, που κυκλοφόρησε το 2018.Ο δυστοπικός, ελεγειακός χαρακτήρας του, απόλυτα λογικός δεδομένων των συνθηκών στις οποίες γράφτηκε, καταφέρνει να παρασύρει τον ακροατή σε ένα βαθιά υπαρξιακό ταξίδι χωρίς ένα μόνο πιθανό τέλος.Με αυτό το άλμπουμ στις αποσκευές τους και ακόμα πιο δεμένοι πλέον, οι Riverside επιστρέφουν μετά από έξι χρόνια στη χώρα μας για μία μοναδική εμφάνιση.Made Of Stone Productions & Underdogs presentOi πόρτες ανοίγουν στις 20:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:(περιορισμένη προπώληση)€ (προπώληση)€ (ταμείο)ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:• The Nephilim Metal Musicstore• Musicland Records / Ticket House• Stereodisc• Rover Bar• Τηλεφωνικά στο 11876• WIND• Seven Spots• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr