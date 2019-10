Σαν Σήμερα: 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Γενέθλια σήμερα για τον Thom Yorke των Radiohead. 33 χρόνια συμπληρώνονται απο την κυκλοφορία του "Reign in Blood" των Slayer, 22 χρόνια απο την κυκλοφορία του "A Dead Poem" των Rotting Christ και 23 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Like Gods Of The Sun" των My Dying Bride. Οι Exodus κυκλοφορούν το "Pleasures of the Flesh" και οι Metal Church το "Hanging in the Balance". Πρεμιέρα επίσης για το ντοκιμαντέρ "Imagine: John Lennon" και για την ταινία "Ned Kelly" με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger.