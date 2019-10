Shadow In The Darkness, Disoriented, Tetractys, Ars Goetia: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου @ An Club

Shadow in the Darkness, Disoriented, Tetractys, Ars Goetia

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ





Είσοδος 6ε - Πόρτες 20:30

Οι Shadow In The Darkness (2009, Αθήνα) είναι ένα τεχνικό death metal συγκρότημα, με πρώτη κυκλοφορία εκείνη του Arcanum Experimentia Praetiosum EP (2014) και πρόδρομων άλλων demos. Πρόσφατα αποκάλυψαν δύο singles του επερχόμενου δίσκου τους Erstwhile Befell (2019), το The Aboriginal Storyteller και το Interdisciplinary Sectarianism, σε υποστήριξη των οποίων θα προπαρουσιάσουν και το υπόλοιπο υλικό.***Οι Disoriented είναι ένα metal σχήμα από την Αθήνα με επιρροές από την heavy, groove και nu wave of heavy metal σκηνή. Το group συμπληρώνουν ο Τάσος Βασιλάκης στα drums, ο Νίκος Γερακιός στο μπάσο, ο Γιώργος Παλανδρής στην κιθάρα και ο Γιώργος Καρέττας στα φωνητικά. Ο ήχος είναι βαρύγδουπος, σχετικά αργός, με έμφαση στα guitar riffs και με έντονα πολιτικο-κοινωνικά μηνύματα στους στίχους. Πλέον, με αρκετά lives στο ενεργητικό τους, δουλεύουν το πρώτο τους EP, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη του 2019.links:***Οι TETRACTYS έιναι ένα πενταμελές metal συγκρότημα απο την Αθήνα το οποίο δημιουργήθηκε το 2013.Η μουσική τους κυμαίνεται ανάμεσα στο groove metal και το metalcore, συνδυάζοντας βαριά ρυθμικά αλλά και μελωδικά riff μαζί με growling φωνητικά και γκρουβάτο ντράμινγκ, με επιρροές από Lamb of God, Parkway Drive, As I lay Dying και Gojira μεταξύ άλλων, ενώ η ενέργεια που βγάζουν στα live είναι όσο έντονη όσο και η μουσική τους.Έχοντας κυκλοφορίσει το πρώτο τους demo EP με τίτλο "Madman" τον Οκτώβρη του 2016,αυτή τη στιγμή βρίσκονται ένα βήμα πριν την κυκλοφορία του πρώτου τους full lenght albumτο οποίο θα κυκλοφορίσει από τη Sleaszy Rider Records.Οι ΤETRACTYS λοιπόν, λίγο πριν την κυκλοφορία του δίσκου τους, θα για βρεθούν μαζί μαςπαίζοντας κομμάτια όχι μόνο από το “Madman”, αλλά και απο το επερχόμενο album με τίτλο “Tribal”.See you in the mosh pit.***Οι Ars Goetia είναι ένα Blackened Death Metal συγκρότημα από την Αθήνα. Αποτελούνται από τους: Χρήστος Τσιούρας (Φωνή), Άρης Μαστρόκαλος (Κιθάρα), Νίκος Μπικάκης (Κιθάρα), Δημήτρης Αργύρης (Μπάσο) και Γιάννης Δρακοτός (Ντραμς). Έχουν κυκλοφορήσει ένα single με τίτλο Admirable Construction και αυτή την περίοδο ηχογραφούν το πρώτο τους EP που θα κυκλοφορήσει σύντομα.