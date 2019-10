SOCIAL SCREAM: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου @ Argoriders Mcc Volos Clubhouse

ONE NIGHT STAND Productions proudly presents

Social Scream live in Volos!!!

Friday 15/11/2019, 22:00

Place: Argoriders Mcc Volos Clubhouse





Free Pass













Οιείναι ένα Heavy Metal σχήμα απο την Σπάρτη που δραστηριοποιείται στην μουσική σκηνή απο το 2008. Η μπάντα στα πρώτα της βήματα λειτουργούσε ως cover band δίνοντας αρκετά live εντός και εκτός Σπάρτης. Η ανάγκη όμως για δημιουργία προσωπικού υλικού και το όραμα του κιθαρίστα/τραγουδιστή/συνθέτη της μπάντας Βλάση Διαμαντάκου κίνησε τους μοχλούς για την υλοποίηση και κυκλοφορία του 1ου δίσκου της μπάντας με τίτλο ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2014. Η κυκλοφορία του ''Epiclesis'' συνοδεύτηκε απο ένα release party και δύο headline εμφανίσεις σε Αθήνα και Σπάρτη.Με νέο υλικό να προετοιμάζεται και σε συνεργασία με την New Dream Records επανακυκλοφορεί το ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2016 και εν συνεχεία ακολουθεί ο 2ος δίσκος της μπάντας με τίτλο ''Initiation to the Myths'' τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2019 μετά από αρκετές ζωντανές εμφανίσεις μέσα στην χρονιά το συγκρότημα μπαίνει στο studio και κυκλοφορεί το digital single ‘Truth Divider” ως προπομπό του νέου δίσκου "Οrganic Mindset" ο όποιος βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης μαζί με τις επανηχογραφήσεις των 2 πρώτων δίσκων. Παράλληλα το συγκρότημα είναι ενεργό συναυλιακά αποδίδοντας ζωντανές εμφανίσειςManagment & Promotion of the EventONE NIGHT STAND PRODUCTIONS