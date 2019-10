THE ASTRONAUTS: Σάββατο 9 Νοεμβρίου @ An Club

THE ASTRONAUTS

Ολόκληρο το Peter Pan Hits The Suburbs ζωντανά επί Σκηνής + Highlights + Νέες Συνθέσεις

The Legendary Anarchist Hippy Band live in Athens, performing the debut album Peter Pan Hits The Suburbs + highlights!





ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2019 at AN CLUB!

special act: RADIO SECT





Πόρτες Ανοίγουν: 21:00

Προπώληση: 18€ (Περιορισμένος αριθμός)

Yπόλοιπη προπώληση – Ταμείο: 22€





ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13 Μοναστηράκι)

Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74, Εξάρχεια)





Η θρυλική φιγούρα του Mark Astronaut στέκεται ακόμα στο τιμόνι ενός από τα πλέον προχωρημένα αλλά και παραγνωρισμένα συγκροτήματα της Βρετανικής Post Punk Σκηνής επιβεβαιώνοντας το The Astronauts = Mark Astronaut -ήταν, είναι και θα είναι έτσι όσο αναπνέει ο Μαρκ στον πλανήτη Γη. Δημιούργησε τους Αστροναύτες 42 χρόνια πριν, το 1977 κι ενώ η Μεγάλη Βρετανία πνιγόταν από τις τοξικές αναθυμιάσεις των εκρήξεων της γενιάς της παραμάνας.Με ιδιαιτέρως φανατικό κοινό στην Ελλάδα αφού τα δύο πρώτα εξαιρετικά LPs τους, "Peter Pan Hits The Suburbs" & "It's All Done By Mirrors" έγραψαν ιστορία ως ελληνικές cd κυκλοφορίες της Lazy Dog πίσω στα μέσα των 90s, με κλασικούς ύμνους των 80's όπως το Protest Song να προκαλούν ακόμα ρίγη στο άκουσμά τους και ισχυρούς δεσμούς αίματος με ιστορικές πάνκικες κολεκτίβες όπως οι Crass, οι Zounds και οι The Mob, οι μυθικοί Αστροναύτες ξύνουν ακόμα τις παλιές πληγές μιας Γηραιάς Αλβιόνας που χάθηκε για πάντα…Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: ο Μαρκ και το πλήρωμά του κατηφορίζουν με το διαχρονικό διαστημόπλοιό τους στα μέρη μας για μία και μοναδική αποκλειστική ζωντανή εμφάνιση. Το Σάββατο 9 Νοέμβρη τρέχοντος έτους προσεδαφίζονται στο AN Club, στο ίδιο μέρος που πριν από 12 και πλέον χρόνια πραγματοποίησαν εκείνη την αξέχαστη συναυλία τους την άνοιξη του 2007. Μάλιστα, τούτη τη φορά ο Μαρκ είναι αποφασισμένος να μας προσφέρει απλόχερα όλη την αγάπη του, αφού οι Αστροναύτες θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά επί σκηνής ολόκληρο το μυθικό πρώτο άλμπουμ τους "Peter Pan Hits The Suburbs" κι επιπλέον όλα τα χάιλαϊτς της συναρπαστικής πορείας τους καταμεσής του Εγγλέζικου αντεργκράουντ αλλά και νέες συνθέσεις!