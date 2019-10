THE BIG NOSE ATTACK: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, New Album Live Presentation @ Gazarte

The Big Nose Attack | Gazarte Roof Stage





New Album Live Presentation

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Είσοδος ελεύθερη

Οι The Big Nose Attack επιστρέφουν δισκογραφικά με το 4ο στούντιο άλμπουμ τους "Deader Than Disco" (Ikaros Records 2019), το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει κάτι το ακραία παλιομοδίτικο, καθώς είναι γεμάτο από ξεχασμένες μουσικές επιρροές. Blues, funk, soul, είναι κυρίως αυτές οι μουσικές με τις οποίες οι Big Nose Attack μεγάλωσαν και για χάρη τους έπιασαν τα όργανα, στο επίσης αναχρονιστικό Μπραχάμι Αττικής που ζούνε.Το σίγουρα φρέσκο κομμάτι της κυκλοφορίας είναι ο ανανεωμένος ήχος και η πιο πληθωρική ενορχήστρωση που για πρώτη φορά τολμάει το ντουέτο. Rock bass lines, funky πνευστά και blues γυναικεία φωνητικά, είναι μερικές από τις νέες προσθήκες που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια του νέου δίσκου όπως και θα τις απολαύσετε ζωντανά στη σκηνή του #Gazarte την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, καθώς τη μπάντα θα πλαισιώνει μια αρμάδα από τρομερούς session μουσικούς. One night ONLY!!"Μπροστά μου ξετυλίγεται ένας κόσμος σαγηνευτικής μουσικής και ρυθμών που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Ακόμα και το εξώφυλλο σε προδιαθέτει ότι αυτό το άλμπουμ σφύζει από ζωή. Κύλησα λοιπόν και εγώ στο «βούρκο» της αμαρτίας. Και το απόλαυσα! Funk, Soul, Blues αναδύονται μέσα από ένα παράδεισο γεμάτο νότες, γεμάτο ρετρό διαθέσεις και «παλιομοδίτικες» επιρροές." - Noizy.gr"Groov-ατα riff με λίγο από funk, με έντονες δόσεις soul, τυλιγμένα με blues διάθεση σε ρυθμούς rock συνθέτουν ένα πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Ένα LP που θα το ακούσετε και θα θέλετε να το ακούτε συνέχεια, διότι κάθε κομμάτι έχει μια διαφορετική μουσική πινελιά." - Afternoiz"Νομίζω ότι ακούγοντας το η διάθεση σας θα ανέβει στα ύψη δημιουργώντας σας παράλληλα την σκέψη ότι "Η ζωή είναι ωραία". Εκεί ακριβώς είναι κρύβεται και το μυστικό του "Deader Than Disco",στο τέλος σου αφήνει την αίσθηση μιας γλυκιάς χαλαρότητας ικανή να σου φτιάξει όλη την ημέρα." - RockOverdose.gr - Rock Overdose Music Webzine"Πιστοί στην ταυτότητα του ήχου τους ανά τα χρόνια και διαποτισμένοι, παράλληλα, από έναν αέρα ανανέωσης, τον οποίο προσφέρει η άρτια ενορχήστρωση, τα αδέλφια από το Μπραχάμι αποτελούν τη φανερή απόδειξη, πως η δίψα γι' αυτό που αγαπάς, μπορεί να σε ξεριζώσει από μία πόλη της Αττικής και να σε μετακινήσει νοητά προς κάθε γωνιά της γης."- RockinAthens.gr"Νοείται, με τον όρο «χορευτικός», μια ποιότητα που ελάχιστοι σημερινοί μουσικοί οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να αποδώσουν βιωμένα: αυτήν του ροκ ν' ρολ. Ως εκ τούτου, το άλμπουμ είναι πλημμυρισμένο θετικά vibes - ακόμη κι όταν θέλει να γυρίσει το διακόπτη στη blueside - και ακούγεται ολόκληρο, track by track, πράγμα που και συνιστάται, φορ μάξιμουμ εφέκτ. " - RocktimeThe Big Nose Attack Bio:Τα αδέρφια Βoogieman (κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie (τύμπανα) δημιούργησαν τους the Big Nose Attack το 2011, μπολιάζοντας τις blues επιρροές τους με «ατίθασα» rock riffs, ατενίζοντας τα 70s!Μερικά χρόνια αργότερα, το συγκρότημα θεωρείται ένα απο τα πιο ενεργά εγχώρια μουσικά σχήματα, μετρώντας ήδη 4 Ευρωπαϊκές περιοδείες με εμφανίσεις σε αξιόλογα venues και φεστιβάλ (Suwalki Blues Festival, Bialystok Jesien z Bluesem, Φαρμα Projekt, the Lost Dogs Festival), υπεράριθμες εγχώριες εμφανίσεις στα μεγαλύτερα μουσικά δρώμενα (Rockwave Festival 2015 μαζί με Black Keys και Black Angels, Resistance, Fuzztastic Planet και Los Almiros Festival), αλλά και σαν opening act σε κορυφαία ονόματα (Blue Oyster Cult, Clutch, Blues Pills, Fuzztones) .Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει άλλους τρεις δίσκους που έχουν αποσπάσει αξιόλογες κριτικές από τα media και ένα single το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν soundtrack στην ταινία μικρού μήκους 'American Burger II'. Το "hit" τους 'Yeah! That Girl' βολτάρει καθημερινά στις Playlists κάθε ενημερωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού και dj, έχοντας ξεπεράσει τα 300,000 views στο youtube ενώ ακολουθούν τα 'I Gotta Luv U' και 'Down With Me'.Η μπάντα έχει επίσης εμφανιστεί, στο MAD TV και στο studio του En lefko FM στα πλαίσια των 5|25 Sessions, καθώς και έχει δώσει συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο του Alpha,στο Star Web TV αλλά έχει παρουσιάσει και σεμινάριο στην σχολή εικόνας και ήχου SAE.