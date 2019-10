THE WATERBOYS: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου @ Πειραιώς 117 Academy

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

PIRAEUS 117 ACADEMY - AΘΗΝΑ





Too far

Too soon

You saw the whole of the moon…

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

“Οιδεν ανήκουν σε καμία κίνηση, είδος, σχολείο ή μόδα. Η μουσική μας είναι απλά...WATERBOYS. Έχουμε έδρα το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Γκόλγουεϊ, τη Νέα Υόρκη και το Φίντχορν της Σκωτίας και ακολουθούμε τις περιστροφές και τα ίχνη της μουσικής όπου κι αν αυτή μας οδηγεί και όπου ξετυλίγεται η περιπέτεια.Ελάτε μαζί μας.”Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη τους στη χώρα μας και οι THE WATERBOYS επιστρέφουν ξανά στην ΑΘΗΝΑ για ένα show γεμάτο με τις αγαπημένες μας αναμνήσεις!Μια καθαρόαιμη ροκ συναυλία, από τo εικονικό συγκρότημα που ισχυρίζεται πως... έχουμε ακούσει τη «μεγάλη μουσική» και δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι (“Βig Μusic”)Όταν μας ρωτήσουν “Για πόσο θα τους αγαπάμε”Η απάντηση θα είναι: Για όσο θα υπάρχουν τα άστρα πάνω τους και για περισσότερο αν μπορούμε (“How long will I love you”)----- Σύντομο βιογραφικό -----Οι Τhe Waterboys είναι ένα βρετανικό-ιρλανδικό folk rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκωτσέζο μουσικό Mike Scott. Η σύνθεση του συγκροτήματος, παλαιότερη και σύγχρονη, αποτελείται κυρίως από μουσικούς από τη Σκωτία, την Ιρλανδία και την Αγγλία.Ο Mike Scott παρέμεινε ως το πιο σταθερό μέλος στην καριέρα του συγκροτήματος. Έχουν εξερευνήσει πολλά διαφορετικά στυλ, αλλά η μουσική τους είναι κυρίως ένα μείγμα folk μουσικής με rock and roll.Διαλύθηκαν το 1993 όταν ο Scott αποχώρησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Επανασυνδέθηκαν το 2000 και έκτοτε συνεχίζουν να κυκλοφορούν άλμπουμ και να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ο Scott τονίζει τη συνοχή ανάμεσα στους The Waterboys και τη σόλο πορεία του, λέγοντας ότι «Για μένα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Mike Scott και των Waterboys - και οι δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα, σημαίνουν τον εαυτό μου μαζί με τους σημερινούς μουσικούς μου συνοδοιπόρους».Ο ήχος των The Waterboys έγινε γνωστός ως Η Μεγάλη Μουσική / The Big Music μετά από το ομότιτλο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ τους, Α Pagan Place.Η Μεγάλη Μουσική είτε επηρέασε είτε χρησιμοποιήθηκε ως κύριος άξονας για να περιγράψει μια σειρά από άλλες μπάντες που ειδικεύονται σε έναν...ανθεμικό ήχο, όπως οι U2, Simple Minds, In Tua Nua, Big Country and Hothouse Flowers.Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το συγκρότημα κέρδισε τεράστια αναγνώριση.Οι The Waterboys επέστρεψαν τελικά στο rock and roll και ύστερα από την επανασύνδεση τπυς έχουν κυκλοφορήσει τόσο rock όσο και folk δίσκους.Φυσικά σημεία προπώλησης:• Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366Φυσικά σημεία προπώλησης μέσω του δικτύου της Viva:• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης• Καταστήματα WIND• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων)• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com Ηλεκτρονική προπώληση:Τηλεφωνικές κρατήσεις εισιτηρίων στο 11876Τιμές Εισιτηρίων:Α’ Φάση προπώλησης:(φυσικα σημεια) | 30,80 € (οnline) - SOLD OUT -Β’ Φάση προπώλησης:(φυσικα σημεια) | 35,20 € (οnline) - SOLD OUT -Γ’ Φάση προπώλησης:(φυσικα σημεια) | 39,60 € (οnline)VIP εισιτήρια καθήμενων - SOLD OUT(μειωμένος αριθμός - μόλις 36 εισιτήρια)60 € (φυσικα σημεια) |(οnline)