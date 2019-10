Οι θρυλικοί The Who έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "All This Music Must Fade" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "WHO" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Polydor Records στις 22 Νοεμβρίου.









"WHO" tracklist:

"All This Music Must Fade"

"Ball And Chain"

"I Don’t Wanna Get Wise"

"Detour"

"Beads On One String"

"Hero Ground Zero"

"Street Song"

"I’ll Be Back"

"Break The News"

"Rockin’ In Rage"

"She Rocked My World"